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PM मोदी के जींद कार्यक्रम की तैयारियों का CM सैनी ने लिया जायजा, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का करेंगे शुभारंभ

हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी के जींद कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है.

CM Nayab Singh Saini took stock of the preparations for Prime Minister Narendra Modi Hydrogen Train event in Jind
PM मोदी के जींद कार्यक्रम की तैयारियों का CM सैनी ने लिया जायजा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 12, 2026 at 10:45 PM IST

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जींद : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 17 जुलाई को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर रविवार को जींद का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की. वे दूसरी बार रविवार शाम को जींद पहुंचे. उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए.

सीएम सैनी ने लिया जायजा : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले एकलव्य स्टेडियम पहुंचकर कार्यक्रम स्थल के नक्शे का जायजा किया और मुख्य पंडाल, सेक्टर व्यवस्था, पार्किंग स्थल, मीडिया लाउंज, सुरक्षा प्रबंधों सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री के आगमन से जुड़े इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए और सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं.

हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ करेंगे : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद की धरती से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ करेंगे. जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली ये हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा और देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी. इसके साथ ही प्रधानमंत्री प्रदेश के विभिन्न जिलों में करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी करेंगे जिनका सीधा लाभ आमजन को मिलेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम प्रदेश के लिए गौरव का अवसर है. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को आपसी तालमेल के साथ कार्य करना होगा.

सीएम सैनी ने दिए दिशा-निर्देश : निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम से जुड़ी व्यवस्थाओं पर चर्चा की. बैठक में यातायात व्यवस्था, सीएनजी बसों एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता, पार्किंग प्रबंधन और लोगों के आवागमन को लेकर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए यातायात एवं वाहन प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा, यातायात और पार्किंग व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लगातार निगरानी रखी जाए तथा सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि प्रधानमंत्री का जींद दौरा ऐतिहासिक और सफल बनाया जा सके.

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