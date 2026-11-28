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परिसीमन बिल को लेकर बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह कर रहा विपक्ष

परिसीमन बिल को लेकर बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ( ETV Bharat )

गुरुग्राम : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि परिसीमन समय की मांग है और यह प्रक्रिया पहले भी समय-समय पर होती रही है. अब भी जरूरत के अनुसार परिसीमन होगा.

विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा : सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है. मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए कांग्रेस सहित विपक्षी दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका समर्थन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को बराबरी की भागीदारी देना चाहते हैं. ऐसे में विपक्ष को भी खुले मन से महिला आरक्षण का समर्थन करना चाहिए.