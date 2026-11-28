परिसीमन बिल को लेकर बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह कर रहा विपक्ष
Nayab Singh saini on Delimitation Bill :हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है.
Published : November 28, 2026 at 8:54 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 9:03 PM IST
गुरुग्राम : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि परिसीमन समय की मांग है और यह प्रक्रिया पहले भी समय-समय पर होती रही है. अब भी जरूरत के अनुसार परिसीमन होगा.
विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा : सरकार की मंशा पर सवाल उठाने वाले विपक्षी दलों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है. मुख्यमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए कांग्रेस सहित विपक्षी दलों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसका समर्थन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को बराबरी की भागीदारी देना चाहते हैं. ऐसे में विपक्ष को भी खुले मन से महिला आरक्षण का समर्थन करना चाहिए.
100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी : दरअसल आज गुरुग्राम में मुख्यमंत्री ने 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है. गुरुग्राम में विकास कार्यों और पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुग्राम एक अंतरराष्ट्रीय पहचान वाला शहर है. यहां प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को कम करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. इसी दिशा में सेक्टर-48 में नए इलेक्ट्रिक बस डिपो का उद्घाटन किया गया है और 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है. इससे शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी.
निवेश बढ़ाने की कोशिश : मुख्यमंत्री ने अपने आगामी यूके और जर्मनी दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और हरियाणा सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के चलते विदेशी निवेशकों का प्रदेश के प्रति विश्वास बढ़ा है. विदेशी कंपनियां लगातार हरियाणा में निवेश करने में रुचि दिखा रही हैं. इन दौरों का उद्देश्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को और बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है.
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