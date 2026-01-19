ETV Bharat / state

पंचकूला में सीएम सैनी का श्रमिकों से सीधा संवाद ... बोले- “वीबी जी राम जी से बदलेगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था”

पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पंचकूला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी राम जी) राज्य स्तरीय सम्मेलन में उपस्थित श्रमिकों से सीधा संवाद किया. इस दौरान विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी भी मौजूद रहे. सीएम ने विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी जी राम जी) को मेहनतकश श्रमिकों के जीवन स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए एक मजबूत नींव बताते हुए कहा कि यह योजना पीएम नरेंद्र मोदी की देश के हर श्रमिक को काम के साथ सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका के अधिकार की गारंटी है.

"विकसित भारत का रास्ता गांवों की गलियां": मुख्यमंत्री सैनी ने अपने संवाद में कहा कि, "साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, उसे गांवों और श्रमिकों के विकास के बिना पूरा नहीं किया सकता. विकसित भारत का रास्ता गांवों की गलियों से होकर गुजरता है. वीबी जी राम जी केवल रोजगार देने की योजना नहीं है, बल्कि मेहनतकश लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने, उनको सम्मान देने और उनका स्वाभिमान बनाए रखने की योजना है. मनरेगा की विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए पीएम ने ’विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025’ को देश के सामने रखा. यह केवल मनरेगा का नाम बदलना नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार व्यवस्था का संपूर्ण आधुनिकीकरण है."

"वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन": सीएम ने आगे कहा कि, "इस नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है. यही नहीं नए कानून में राज्यों को फसल बुवाई और कटाई के समय 60 दिन के लिए काम रोकने का अधिकार भी दिया गया है. इससे श्रमिकों को इन 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही, विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत भी 125 दिन का काम मिलेगा. इससे पूरे भारत वर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7 हजार रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी. हरियाणा में हर श्रमिक को कम से कम 10 हजार रुपये अधिक मिलेंगे. हरियाणा में प्रतिदिन देश में सर्वाधिक 400 रुपये की दर से न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, जिससे हर श्रमिक की वार्षिक आय कम से कम 50 हजार रुपये हो सकती है."

साप्ताहिक वेतन भुगतान की व्यवस्था: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "वीबी जी-राम-जी योजना में अब 15 दिन की जगह साप्ताहिक वेतन भुगतान की व्यवस्था की गई है, ताकि मजदूर को समय पर उसका पैसा मिल सके. ये सभी प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि अब न तो फर्जी मजदूर होंगे, न फर्जी काम होगा और न ही फर्जी भुगतान होगा. इस कानून में कार्यों की प्रकृति को भी बदला गया है और इसमें पहले से काफी अधिक कामों को जोड़ा गया है. इससे श्रमिकों को अधिक काम मिलेगा और गांवों के विकास के अधिक काम होंगे. पहले मनरेगा के तहत सीमित रोजगार दिया जाता था."

"मनरेगा में आई कई कमियां": सीएम सैनी ने कहा कि, "मनरेगा जब शुरू हुई थी, तब हालात अलग थे. मनरेगा योजना में समय के साथ कई कमियां आ गई थी, जिनका खामियाजा सीधे श्रमिक भाइयों को भुगतना पड़ता था. श्रमिक इससे भली-भांति परिचित हैं कि कहीं मशीनों ने उनका काम छीन लिया, कहीं फर्जी नामों से भुगतान हुआ और अनेकों बार मजदूरी मिलने में महीनों लग गए. मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों का वर्चस्व और मजदूरों के हक की लूट हुई. सीएजी की रिपोर्टों से लेकर सामाजिक ऑडिट तक में बार-बार यह सामने आया कि असली मजदूर काम करता रहा और जेबें औरों की भरती रहीं."