सिरसा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्कृष्ट काम करने वाली महिलाओं का किया सम्मान, नामधारी समाज के कार्यक्रम में हुए शामिल

हरियाणा के सिरसा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी हैं.

Nayab Singh Saini Sirsa Visit
नामधारी समाज के कार्यक्रम में शामिल होने सिरसा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 8, 2026 at 5:27 PM IST

2 Min Read
सिरसा: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सिरसा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत की. मुख्यमंत्री सबसे पहले सिरसा जिले के गांव जीवन नगर पहुंचें. यहां नामधारी समाज द्वारा आयोजित होला मोहल्ला कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाज के लोग उपस्थित रहे. मुख्यमंत्री ने नामधारी समाज की परंपराओं और सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि "ऐसे धार्मिक और सामाजिक आयोजन समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं."

उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को मिला सम्मानः इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं. समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया.

सीएम नायब सिंह सैनी का सिरसा दौरा (Etv Bharat)

सीएम ने दी महिला दिवस की शुभकामनाएंः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि "आज का दिन महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकारों और समाज में उनके योगदान को पहचानने का दिन है. महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन कर रही हैं और देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है सरकारः मुख्यमंत्री ने कहा कि "हरियाणा सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर काम कर रही है. शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं. उन्होंने विश्वास जताया कि महिलाओं की भागीदारी से प्रदेश और देश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा.

NAYAB SINGH SAINI
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
नामधारी समाज
सिरसा में नायब सिंह सैनी
NAYAB SINGH SAINI SIRSA VISIT

