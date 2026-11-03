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वर्ल्ड महिला कुश्ती चैंपियन मनीषा भनवाला से मिले सीएम नायब सैनी, कहा- पूरे देश के लिए गर्व और गौरव का विषय

सीएम नायब सैनी से मुलाकत करतीं वर्ल्ड चैंपियन मनीषा भनवाला ( ETV Bharat )

सीएम ने मनीषा को हरसंभव सहयोग का दिया आश्वासनः मुख्यमंत्री ने कहा कि "मनीषा की यह ऐतिहासिक उपलब्धि हरियाणा सहित पूरे देश के लिए गर्व और गौरव का विषय है." उन्होंने मनीषा को भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया और हरसंभव सहयोग एवं समर्थन का आश्वासन दिया. इस मौके पर खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम, कोच मनदीप सिंह भी मौजूद रहे.