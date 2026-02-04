ETV Bharat / state

"पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट ‘विकास भी, विश्वास भी’ के सिद्धांत पर आधारित है"- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

1.50 लाख स्किल्स सीखेंगेः उन्होंने कहा कि "केंद्र सरकार हमारे युवाओं को देश की सबसे बड़ी पूंजी मानती है. युवा कौशल विकास व शिक्षा क्षेत्र के लिए 1 लाख 39 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. देश के 1 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को नई उम्र की स्किल्स का प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा."

केंद्रीय बजट से हरियाणा को सीधा लाभ मिलेगाः मुख्यमंत्री ने कहा कि "पेश किए गए बजट में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को लगभग 12 लाख 20 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है. यह निवेश सड़कों, रेल, शहरी अवसंरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करेगा. इसका सीधा लाभ हरियाणा को मिलेगा."

चंडीगढ़ः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को हरियाणा निवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया. केंद्रीय बजट 2026–27 की भावना, दिशा और उसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपनी बात रखते हुए केंद्र सरकार के बजट का हरियाणा पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों को भी बताया. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बजट ‘विकास भी, विश्वास भी’ के सिद्धांत पर आधारित है और हरियाणा जैसे अग्रणी राज्य के लिए इसमें अपार अवसर निहित हैं."

हरियाणा में 50 प्रतिशत स्टार्टअप चला रही हैं महिलाएंः उन्होंने कहा कि "आज हरियाणा भारत में स्टार्टअप की संख्या में चौथे बड़े राज्य के रूप में उभरा है. वर्तमान में, हरियाणा में 9,100 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं. प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं. इसके अलावा, 250 से अधिक फॉर्च्यून-500 कंपनियां भी यहां हैं." उन्होंने कहा कि "इससे भी अधिक खुशी की बात यह है कि लगभग 50 प्रतिशत स्टार्टअप महिलाएं चला रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए लगभग 8 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है."

बजट से हरियाणा को नई गति मिलेगीः मुख्यमंत्री ने कहा कि "स्वास्थ्य क्षेत्र में यह बजट हरियाणा के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आया है. बायोफार्मा शक्ति पहल के अंतर्गत 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान, स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए 20 हजार करोड़ रुपये व मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का समर्थन दिया गया है. ऐसे में गुरुग्राम, पंचकूला, रोहतक और करनाल जैसे क्षेत्रों में फार्मा क्लस्टर, मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पतालों को नई गति मिलेगी."

सिंचाई कवरेज पहले ही 80 प्रतिशत अधिकः मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए यह बजट विशेष रूप से लाभकारी है. कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए लगभग 1 लाख 62 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बजट का असर हरियाणा के खेत-खलिहानों में साफ दिखाई देगा. हरियाणा में सिंचाई कवरेज पहले ही 80 प्रतिशत से अधिक है.

6 लाख एकड़ जलभराव और खारी भूमि से होगा मुक्तः उन्होंने कहा कि "राज्य में डेयरी और पशुपालन किसानों की आय का बड़ा आधार है और मत्स्य पालन व डेयरी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने से ग्रामीण आय में स्थायी वृद्धि होगी." उन्होंने कहा कि "हरियाणा की 6 लाख एकड़ जलभराव और खारी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं. इससे राज्य के हजारों किसानों को लाभ होगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा."

हरियाणा में कनेक्टिविटी और रियल एस्टेट को मिलेगा बढ़ावाः सीएम ने बताया कि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के मामले में "हरियाणा इस बजट से और मजबूत होगा. हाई-स्पीड रेल, शहरी आर्थिक क्षेत्रों और टियर-2 और टियर-3 शहरों पर ध्यान देने से रोहतक, हिसार, करनाल, सिरसा और रेवाड़ी जैसे शहरों में रोजगार आधारित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा. दिल्ली एनसीआर से जुड़े हरियाणा के शहरों में कनेक्टिविटी और रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा."

3 हजार 566 करोड़ रुपया रेल बजट में हरियाणा को मिलाः उन्होंने कहा कि "रेलवे क्षेत्र में भी हरियाणा को एक मजबूत और दूरदर्शी रोडमैप मिला है. हरियाणा को 3 हजार 566 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसमें से 315 करोड़ रुपये विशेष रूप से राज्य की प्राथमिक और लक्षित परियोजनाओं के लिए रखे गए हैं. हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों को ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के अंतर्गत आधुनिक बनाया जा रहा है."

केंद्रीय करों में हरियाणा का हिस्सा बढ़ाः उन्होंने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों का जिक्र करते हुए कहा कि "केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 से 2031 की अवधि के लिए वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. इसके तहत राज्यों को केंद्रीय करों के विभाज्य पूल से 41 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, जो पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है. केंद्रीय करों हरियाणा राज्य का हिस्सा 1.093 प्रतिशत से बढ़कर 1.361 प्रतिशत हो गया है."