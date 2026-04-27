ETV Bharat / state

गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी ने दिया तोहफा, आधुनिक लाइट एंड साउंड शो जनता को किया समर्पित

आधुनिक लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन ( ETV Bharat )

गुरुग्रामः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को सेक्टर-29 स्थित लेजर वैली पार्क में आधुनिक लाइट एंड साउंड शो के साथ 3D प्रोजेक्शन मैपिंग (वॉटर स्क्रीन पर) का उद्घाटन किया. इसके निर्माण पर करीब 8 करोड़ की लागत से आई है. उन्होंने कहा कि "यह ऐतिहासिक पार्क शहर के लोगों के लिए सुकून, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का महत्वपूर्ण केंद्र है." पार्क में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण होगा: मुख्यमंत्री ने कहा कि "लेजर वैली पार्क में बड़ी संख्या में लोग सुबह-शाम सैर के लिए आते हैं और यहां का वातावरण उन्हें मानसिक शांति और नई ऊर्जा प्रदान करता है." उन्होंने कहा कि "जब व्यक्ति चिंताओं से मुक्त होता है तो उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है और कार्यक्षमता भी बढ़ती है." इस अवसर पर उन्होंने पार्क में सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण और इसके और अधिक सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की, ताकि गुरुग्राम ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले लोग भी यहां आकर्षित हों और इस सुविधा का लाभ उठा सकें.