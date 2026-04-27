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गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी ने दिया तोहफा, आधुनिक लाइट एंड साउंड शो जनता को किया समर्पित

गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी ने आधुनिक लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया.

LEISURE VALLEY FOUNTAIN GURUGRAM
आधुनिक लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 27, 2026 at 9:14 AM IST

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गुरुग्रामः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को सेक्टर-29 स्थित लेजर वैली पार्क में आधुनिक लाइट एंड साउंड शो के साथ 3D प्रोजेक्शन मैपिंग (वॉटर स्क्रीन पर) का उद्घाटन किया. इसके निर्माण पर करीब 8 करोड़ की लागत से आई है. उन्होंने कहा कि "यह ऐतिहासिक पार्क शहर के लोगों के लिए सुकून, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा का महत्वपूर्ण केंद्र है."

पार्क में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण होगा: मुख्यमंत्री ने कहा कि "लेजर वैली पार्क में बड़ी संख्या में लोग सुबह-शाम सैर के लिए आते हैं और यहां का वातावरण उन्हें मानसिक शांति और नई ऊर्जा प्रदान करता है." उन्होंने कहा कि "जब व्यक्ति चिंताओं से मुक्त होता है तो उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है और कार्यक्षमता भी बढ़ती है." इस अवसर पर उन्होंने पार्क में सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण और इसके और अधिक सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की, ताकि गुरुग्राम ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले लोग भी यहां आकर्षित हों और इस सुविधा का लाभ उठा सकें.

आधुनिक लाइट एंड साउंड शो जनता को सीएम नायब सिंह सैनी ने किया समर्पित (ETV Bharat)

म्यूजिकल फाउंटेन पर भगवान हनुमान जी की 3D कथा का चित्रण: उन्होंने इस नई सौगात के लिए गुरुग्राम के नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दीं. मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर म्यूजिकल फाउंटेन पर भगवान हनुमान जी की 3डी कथा का चित्रण भी देखा. इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि "गुरुग्राम का यह प्रमुख और सबसे बड़ा पार्क लंबे समय से लोगों के लिए सुबह-शाम सैर और विश्राम का प्रमुख केंद्र रहा है. गुरुग्राम की बढ़ती आबादी को देखते हुए यह पार्क नागरिकों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है. यहां आने वाले लोगों को न केवल मनोरंजन मिलेगा, बल्कि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा." कार्यक्रम में गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने भी अपने विचार रखे.

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