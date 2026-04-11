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कुरुक्षेत्र के बाबैन अनाजमंडी का सीएम ने किया निरीक्षण, गेहूं की नमी को किया चेक, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती में भी हुए शामिल

महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में हिस्सा लेने कुरुक्षेत्र पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने बाबैन अनाजमंडी का भी निरीक्षण किया.

Jyotiba Phule birth anniversary
गेहूं की गुणवत्ता जांच करते सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 11, 2026 at 7:01 PM IST

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कुरुक्षेत्र: जिले के लाडवा कस्बे के बाबैन क्षेत्र में हरियाणा सरकार के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे.

Jyotiba Phule birth anniversary
महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

बाबैन अनाज मंडी का सीएम ने किया औचक निरीक्षणः कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री ने बाबैन की अनाज मंडी का गेहूं खरीद को लेकर औचक निरीक्षण किया. वहां पर मुख्यमंत्री ने किसानों और व्यापारियों से बातचीत की. इसके साथ ही उन्होंने मशीन से गेहूं की नमी भी चेक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए कि किसी भी किसान को गेहूं खरीद में परेशानी नहीं होनी चाहिए और गेहूं का उठान भी समय पर होना चाहिए.

बाबैन अनाजमंडी का सीएम ने किया निरीक्षण (Etv Bharat)

महात्मा ज्योतिबा फुले को सीएम ने किया नमन: कुरुक्षेत्र में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि "इस पावन अवसर पर महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं. उन्होंने अपने विचारों, संघर्षों और कर्मों से भारत के सामाजिक इतिहास को नई दिशा दी है. यह राज्य स्तरीय समारोह सामाजिक जागरण, शिक्षा और समानता के संकल्प को पुनर्जीवित करने का अवसर है."

CM Visited Babain grain market
किसान को सम्मानित करते सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)
Jyotiba Phule birth anniversary
महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में मंच पर स्थानीय लोगों की समस्या सुनते सीएम (Etv Bharat)

सरकार सैनी शिक्षा समिति समाज के उत्थान के लिए कर रही है कार्यः आज ही महात्मा ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूशन की आधारशिला भी रखी गई है. इस दौरान उन्होंने कहा क "यहां से निकलने वाले विद्यार्थी समाज के जिम्मेदार नागरिक बनकर राष्ट्रीय निर्माण में अपना योगदान देंगे." उन्होंने कहा कि " सरकार सैनी शिक्षा समिति समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है. सैनी समाज ने हमेशा से मेहनत, ईमानदारी और सेवा को धर्म माना है. महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे महान व्यक्तित्व इस समाज की धरोहर है."

ज्योतिबा फुले के रास्ते पर समाज निर्माण का लक्ष्य: उन्होंने कहा "आज सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाना है. हमारी सरकार का उद्देश्य महात्मा ज्योतिबा फुले के रास्ते पर चलकर एक ऐसा समाज का निर्माण करना है जो समानता, न्याय और भाईचारे पर आधारित हो. शिक्षा को बढ़ावा, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना और समाज के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प ले. मुख्यमंत्री ने सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले कॉलेज ऑफ नर्सिंग संस्थान को जल्द खोलने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने सैनी समाज सभा कुरुक्षेत्र को अपने ऐच्छिक कोटे से 51 लाख रुपये देने की घोषणा भी की.

ये भी पढ़ें-"हरियाणा के किसानों का एक-एक दाना खरीदेगी सरकार", रोहतक में बोले CM नायब सिंह सैनी-विपक्ष गुमराह कर रहा

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