हरियाणा के 602 गौशालाओं को 68.34 करोड़ रुपये की सौगात, सीएम नायब सिंह सैनी ने सोनीपत में की घोषणा

गौशाला चारा अनुदान वितरण समारोह ( Etv Bharat )