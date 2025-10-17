ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री सैनी ने 'एक साल घणा कमाल' कार्यक्रम में उपलब्धियां गिनाईं, बोले- "जापानी कंपनियों से 5 हजार करोड़ निवेश का एमओयू"

सरकार के एक साल पूरा होने पर 'एक साल घणा कमाल’ कार्यक्रम में सीएम नायब सैनी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया.

Ek Saal Ghana Kamal
कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 17, 2025 at 8:19 PM IST

15 Min Read
पंचकूला: "हरियाणा विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है. शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बिजली, पानी, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, युवा, गरीब, मध्यम वर्ग, दुकानदार, व्यापारी हर वर्ग को बड़े स्तर पर लाभ मिला है. हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन भी अब तीन हजार रुपये से बढ़ाकर 3200 रुपये कर दी गई है. इसके अलावा हरियाणा के विभिन्न जिलों और जीटी रोड बेल्ट में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के लिए किसानों से जमीन आमंत्रित भी की गई है, जिससे प्रदेश में रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे." यह जानकारी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर आज, शुक्रवार को पंचकूला सेक्टर-5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दी.

मौके पर ये प्रमुख लोग थे मौजूदः उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा समेत अन्य नेता और प्रदेश के मुख्य सचिव मौजूद रहे. इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सभी जिलों में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में किया गया.

जापानी कंपनियों से 5 हजार करोड़ निवेश का एमओयू: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "वह हाल ही में जापान यात्रा से लौटे हैं. बताया कि जापान दौरे के दौरान 9 जापानी कंपनियों ने हरियाणा में लगभग 5 हजार करोड़ रुपये के निवेश करने को रजामंद होते हुए एमओयू साइन किए हैं. इससे हरियाणा के 15 हजार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है. इसके अलावा, उद्योगपतियों और कंपनियों ने तंजानिया, केन्या, रवांडा आदि अफ्रीकी देशों का दौरा किया और तंजानिया में तो उद्योग भी स्थापित कर लिए हैं."

सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

हरियाणा में 9500 से अधिक स्टार्टअपः सीएम ने कहा कि "पिछले दिनों 13 प्रगतिशील किसानों का एक दल कृषि मंत्री के नेतृत्व में केन्या गया, जहां कृषि की संभावनाओं और फूलों की खेती करके वहां से अन्य देशों में एक्सपोर्ट करने का खाका तैयार किया गया है." उन्होंने कहा कि "सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं का ही परिणाम है कि आज हरियाणा देश-विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है. 'हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022' के तहत आज राज्य में 9500 से अधिक स्टार्टअप हैं. प्रदेश में 19 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं. इनके अलावा 250 से अधिक फॉर्च्यून-500 कंपनियां भी यहां हैं. गुरुग्राम आज आईटी और स्टार्टअप्स का वैश्विक केंद्र बन चुका है. 'ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट' के रूप में गुरुग्राम में एक हजार एकड़ की टाउनशिप बन रही है. नारनौल में लॉजिस्टिक हब, हिसार में मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सोहना में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क विकसित किया जा रहा है."

11 सालों में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का पंजीकरण: मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि "उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार हैं. औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' का एक इको-सिस्टम तैयार किया है. प्रोत्साहन योजनाओं का परिणाम है कि प्रदेश में पिछले 11 सालों में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का पंजीकरण हुआ है, जिनमें 28,377 करोड़ 59 लाख रुपये का निवेश हुआ है. आईएमटी खरखौदा में मारुति सुजुकी का सबसे बड़ा प्लांट शुरू होने जा रहा है. इसमें 18 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 10 हजार रोजगार के अवसर पैदा होंगे."

4500 युवाओं को मिलेगा रोजगारः सीएम ने कहा कि "सुजूकी का मोटरसाइकिल प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें 1466 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 2 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा. इसके अलावा, यूनो मिंडा ग्रुप का एलॉय व्हील्स प्लांट भी बनने जा रहा है, जिसमें 2 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा और 2500 युवाओं को रोजगार मिलेगा."

Ek Saal Ghana Kamal
'एक साल घणा कमाल’ कार्यक्रम निरीक्षण करते सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

गरीबों को एक सौ गज के प्लॉट आवंटित: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान अलग अलग जिलों से पहुंचे गरीब लोगों को एक सौ गज प्लॉट का आवंटन भी किया. इस दौरान सभी महिलाओं और पुरुषों को मंच पर बुलाकर उन्हें प्लॉट आवंटन का अधिकार पत्र सौंपा.

कॉफी टेबल बुक और उपलब्धियों की पुस्तिका लॉन्च: कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा सरकार की कॉफी टेबल बुक लॉन्च की. इसके साथ ही राज्य सरकार की उपलब्धियों की पुस्तिका भी लॉन्च की. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर कहा कि "सेवा-साहस-समर्पण का एक वर्ष पूरा हुआ है." उन्होंने कहा कि "किसान, गरीब, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार संकल्पबद्ध है. स्पष्ट नीति और साफ नीयत के साथ प्रदेश में तीन गुणा गति से विकास हो रहा है. सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना से सरकार आगे बढ़ रही है." उन्होंने कहा कि हरियाणा का सरकारी नौकरी 'भर्ती पारदर्शिता मॉडल' पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है.

अनुसूचित जातियों को अधिकार और प्रजापति समाज को जमीन: मुख्यमंत्री ने कहा कि "वंचित अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार दिया. इससे इन जातियों के लिए सरकारी नौकरियों, पंचायत व स्थानीय निकायों के चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित की गई है. पिछड़ा वर्ग-बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया है. सरपंच पद के लिए 5 प्रतिशत और अन्य पदों के लिए उनकी जनसंख्या का 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. इसके अलावा सरकार ने प्रजापति समाज को मिट्टी के बर्तन का कारोबार चलाने के लिए 1700 गांवों में आवा-पजावा जमीन का अधिकार पत्र दिया, जिससे उनके काम में कोई बाधा नहीं आएगी. प्रजापति समाज के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है."

Ek Saal Ghana Kamal
प्लॉट आवंटन का अधिकार पत्र सौंपते सीएम (Etv Bharat)

पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक: सीएम ने कहा कि "हरियाणा राज्य के गठन से पहले के पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक देने हेतु हरियाणा ग्राम शामलात भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन किया है. पंचायतों और पालिकाओं की भूमि पर 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज परिवारों को मालिकाना हक देने का प्रावधान किया है. इसके तहत कोई भी नागरिक कलेक्टर रेट के डेढ़ गुणा मूल्य पर उस भूमि का मालिकाना हक बारे उपायुक्त को आवेदन कर सकता है."

2027 तक घरों की छतों पर 2 किलोवाट सोलर सिस्टम: मुख्यमंत्री ने कहा कि "पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 31 मार्च 2027 तक घरों की छतों पर 2 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम लगभग मुफ्त में लगाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना में अब तक 37,825 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं. यदि किसी को 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना है तो अतिरिक्त 1 किलोवाट के लिए 18 हजार रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी भी दी जाती है. बीते 11 साल में 1 लाख 61 हजार 837 सोलर पंप लगाए हैं, जिनमें से 33,553 सोलर पंप पिछले एक साल में लगाए गए."

दयालु योजना से आर्थिक मदद: मुख्यमंत्री ने कहा कि "दयालु योजना के तहत 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले 8,299 पात्र परिवारों को 309 करोड़ 67 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है. इसके अलावा गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' के तहत 71 हजार रुपये तक शगुन दिया जाता है."

Ek Saal Ghana Kamal
प्लॉट आवंटन का अधिकार पत्र सौंपते सीएम (Etv Bharat)

किसान कल्याण सरकार की प्राथमिकता: मुख्यमंत्री ने कहा कि "हमारी सरकार ने किसान को अपनी नीतियों के केंद्र में रखा है. आज हरियाणा में सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर की जाती है. पिछले 11 फसल सीजन में 12 लाख किसानों के खातों में 1 लाख 54 हजार करोड़ रुपये सीधे डाले गए हैं. फसल बेचने के 48 घंटे के भीतर भुगतान ईमानदार व्यवस्था का उदाहरण है. इसके अलावा पिछले साल बारिश कम होने से किसानों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए खरीफ फसलों के लिए 2 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से बोनस के रूप में कुल 1345 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई. सरकार ने फसल खराब होने पर गत 11 साल में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी है."

पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाल: मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि "हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक-2024 पारित करके पट्टेदार किसानों और भूमि मालिकों के बीच विश्वास बहाली का काम किया है. नकली खाद, बीज और कीटनाशक बनाने और बेचने वालों को 5 साल की सजा देने का कानून लागू किया. बागवानी को बढ़ावा देने के लिए भावांतर भरपाई योजना लागू की है, जिसके तहत लगभग 30 हजार किसानों को 135 करोड़ 37 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि किसानों के बैंक खातों में डाली गई. गत मानसून सीजन में बाढ़ के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि के लिए 2,386 लोगों को मुआवजे के तौर पर 4 करोड़ 72 लाख 6 हजार रुपये की राशि उनके खातों में डाली." उन्होंने कहा कि " प्रदेश के 6,397 गांवों के 5 लाख 37 हजार किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है. इस क्षेत्र के सत्यापन का काम जारी है. क्षतिपूर्ति पोर्टल पर आए क्षेत्र का सत्यापन करके किसानों को जल्द दी जाएगी."

Ek Saal Ghana Kamal
कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

'भर्ती पारदर्शिता मॉडल' बना मिसाल: मुख्यमंत्री ने कहा कि "हरियाणा का युवा ऊर्जा और प्रतिभा से भरा है. उनकी प्रतिभा के सम्मान स्वरूप सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं. ग्रुप-सी और ग्रुप-डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया गया है. आज युवा सीना ठोक कर कहता है कि उसे उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिली है, किसी की सिफारिश पर नहीं. हरियाणा का यह 'भर्ती पारदर्शिता मॉडल' आज पूरे देश में एक मिसाल बन चुका है, जिसकी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री ने कई बार की है. राज्य सरकार ने 1 लाख 80 हजार युवाओं को सरकारी सेवा में पूरी पारदर्शिता से शामिल किया है, जो सिलसिला जारी रहेगा. इनमें पिछले एक साल में 33,949 युवाओं की भर्ती शामिल है. लगभग 17 हजार पदों की भर्ती जारी है, जो 'योग्यता के सम्मान' का उदाहरण है."

एचकेआरएनएल से 1 लाख 20 हजार रोजगार सुरक्षा: मुख्यमंत्री ने कहा कि "हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नियुक्त 1 लाख 20 हजार युवाओं को रोजगार की सुरक्षा दी गई है. अनुबंधित कर्मचारियों, तकनीकी शिक्षा विभाग की अतिथि संकाय और अतिथि अनुदेशकों और कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर और अतिथि प्राध्यापकों को सेवा सुरक्षा प्रदान की गई. 'मुद्रा योजना' के तहत 42 लाख युवाओं को 45 हजार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिए गए हैं. युवाओं को विदेशों में शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए 'विदेश सहयोग विभाग' बनाया है." उन्होंने युवाओं से अपील की है कि "इस विभाग के माध्यम से विदेश जाएं. लेकिन डंकी रूट से भेजने वाले लोगों की जालसाजी में न फंसें. हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी युवाओं को विदेश में सही तरीके से भेजकर रोजगार पाने में मदद कर रहे हैं. अब तक 176 युवाओं को विदेशों में भेजा गया है. इसके अलावा युवाओं के कॉलेज में निःशुल्क पासपोर्ट भी बनाए जा रहे हैं, जिस दिशा में करीब 37 हजार पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं."

Ek Saal Ghana Kamal
'एक साल घणा कमाल’ कार्यक्रम का उद्घाटन करते सीएम (Etv Bharat)

यह उपलब्धियां भी गिनाईं: सीएम ने दिव्यांग युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए बिना गारंटी 5 लाख रुपये ऋण उपलब्ध कराने, युवाओं के स्वास्थ्य के प्रति सजग होने और गांव तक सुविधा उपलब्ध करवाना बताया. कहा कि "सरकार की योजना हर गांव में जिम खोलने की है और इस दिशा में अब तक 19 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में 69 करोड़ रुपये की लागत से 337 इंडोर जिम खोले गये हैं. युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षा के साथ-साथ उनके कौशल विकास पर भी बल दिया जा रहा है. स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ा है. स्कूलों में एनएसक्यूएफ, कॉलेजों में 'पहल योजना', विश्वविद्यालयों में इन्क्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ एमओयू करने जैसे कारगर कदम उठाए हैं." सीएम ने कहा कि "प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थान तैयार किए जा रहे हैं, जहां बच्चे केजी कक्षा से युवा विद्यार्थी के लिए पीजी कक्षा तक की शिक्षा प्रदान की जाएगी. एक ही छत के नीचे सम्पूर्ण शिक्षा मिलेगी."

11 वर्ष में 13 नये विश्वविद्यालय: मुख्यमंत्री ने कहा कि "प्रदेश में हर 20 किमी. पर कॉलेज खोले हैं. पिछले 11 वर्ष में कुल 80 नए राजकीय कॉलेज खोले गए, जिनमें से 30 लड़कियों के हैं. हर 10 किमी. पर मॉडल संस्कृति स्कूल खोले हैं, जिनमें सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई होती है. कहा कि वर्तमान में प्रदेश में महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 185 हो गई है, जबकि वर्ष 2014 में यह संख्या केवल 105 थी. कहा कि सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में 13 नए विश्वविद्यालय खुले हैं, जिससे अब इनकी संख्या बढ़कर 56 हो गई है."

'बीमा सखी योजना' की तर्ज पर 'लाडो सखी' योजना: मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पानीपत से 'बीमा सखी योजना' का शुभारंभ किया है. इस योजना में प्रदेश की 9,656 बहनें बीमा सखी बन चुकी हैं. इससे प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने 'लाडो सखी' योजना शुरू की. इसमें गर्भवती महिला का प्रसव होने और बेटी पैदा होने पर उसकी देखभाल करने वाली 'लाडो सखी' को 1 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है. इसके अलावा बहनों-बेटियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना' शुरू की. इस योजना में गरीब महिलाओं को 2100 रुपये मासिक आर्थिक सहायता नवंबर माह से मिलनी शुरू हो जाएगी. इसके लिए बजट में 5 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है. गरीब परिवारों की महिलाओं को 'हर घर-हर गृहिणी योजना' के तहत हर महीने केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है. इसका लाभ 14 लाख 50 हजार परिवारों को मिल रहा है. प्रदेशभर में महिला सांस्कृतिक केंद्र खोले जा रहे हैं. अब तक 131 केन्द्र खोले गये हैं, जिनमें माताएं-बहनें भजन, गीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकेंगी."

लखपति और ड्रोन दीदी योजना: सीएम प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य बताते हुए कहा कि "अब तक स्वयं सहायता समूहों की 2.13 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है. केंद्र सरकार की 'नमो ड्रोन दीदी' के तहत 100 महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें मुफ्त ड्रोन दिए गए. इस वर्ष 100 और महिलाओं को मुफ्त ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मासिक मानदेय में 750 रुपये और सहायिका के मासिक मानदेय में 400 रुपये की बढ़ोतरी की है. महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए एक-तिहाई राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है. अटल किसान मजदूर कैंटीन और वीटा बिक्री केन्द्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा है. इनके अलावा सड़क परियोजनाओं, एक्सप्रेस-वे और सुगम ट्रांसपोर्ट प्रणाली बारे भी उपलब्धियां गिनाईं."

यह अधिकारी रहे मौजूद: कार्यक्रम में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, डीजीपी ओपी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन समेत मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, पंचकूला के उपायुक्त सतपाल शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

