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मोरनी बनेगा देश का पहला आदर्श जैविक खेती ब्लॉक, CM सैनी ने खोला सौगातों का पिटारा, किसानों को मिलेगी 75% सब्सिडी

मोरनी बनेगा देश का पहला आदर्श जैविक खेती ब्लॉक ( ETV Bharat )

पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को मोरनी से 'माटी वंदन अभियान' और 'नमो मोरनी मिशन' का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने मोरनी को देश का आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक विकसित करने के मकसद से मोरनी के किसानों को लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की. साथ ही कहा कि, "मोरनी के किसानों की हर समस्या का समाधान एक ही छत के नीचे करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन 01733-297010 शुरू की जाएगी."

तीन विभागों का संयुक्त कार्यालय: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "मोरनी में कृषि, बागवानी और भूमि एवं जल संरक्षण विभाग का संयुक्त कार्यालय बनेगा, तब तक तीनों विभागों के अधिकारी नमो भवन (पूर्व में गेट्टी भवन) में बैठेंगे. इसे बाद में कृषि विभाग को सौंपकर जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, जहां विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे और जैविक खाद, बीज व दवाई भी मिलेगी. इसके साथ ही तीनों विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी और उनकी तैनाती मोरनी में बनी रहेगी." मुख्यमंत्री ने यह घोषणा राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, मोरनी, पंचकूला में दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक/जैविक खेती किसान मेले के उद्घाटन के दौरान की. इसके साथ ही उन्होंने पोस्टर का अनावरण भी किया.

आदर्श जैविक खेती ब्लॉक बनाने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने नमो मोरनी मिशन की घोषणा करते हुए कहा कि, "मिशन के तहत वर्ष 2029 तक मोरनी को सिक्किम की तर्ज पर आदर्श जैविक खेती ब्लॉक बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें किसानों को प्रति बीघा के आधार पर सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा. वन विभाग की वाटिका में जैविक खेती का जीवंत प्रदर्शन होगा, जहां किसानों के साथ स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी भी सीखेंगे. इसके अलावा मिट्टी परीक्षण, बायो लैब, पोषण परीक्षण और कीटनाशक अवशेष परीक्षण की चार आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भी मजबूत करेंगी. साथ ही केंद्र की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप और राज्य के सहयोग से मिकाडा द्वारा ड्रिप सिंचाई पर 85 प्रतिशत सब्सिडी देने की बात कही. भूमि संरक्षण शाखा द्वारा रिटेनिंग दीवार, चेक-डैम और छोटे तालाब बनाए जा रहे हैं. पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्र को देखते हुए छोटे कृषि यंत्रों पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा." उपज-ब्रांड और मंडी भी मोरनी की: मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि, "अब उपज भी मोरनी की, ब्रांड भी मोरनी का, मंडी भी मोरनी में होगी. हैफेड जैविक व प्राकृतिक उत्पादों की खरीद की नोडल एजेंसी होगी और इन्हें मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश ब्रांड से बाजार में उतारेगी. ऑनलाइन बिक्री के लिए ऐप बनेगा और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मोरनी में ही ऑर्गेनिक मंडी विकसित करेगा. पूरा मोरनी खंड, जैविक खंड होगा. अगले तीन वर्षों में मोरनी खंड की लगभग 5600 एकड़ भूमि 60:40 के अनुपात में विकसित होगी, जिसमें कृषि में 3360 एकड़ और बागवानी में 2240 एकड़ शामिल है. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में सामुदायिक संसाधन व्यक्ति को 5 हजार रुपये प्रति माह मिलते हैं. लेकिन उन्होंने मोरनी खंड में अतिरिक्त 5 हजार रुपये यानी कुल 10 हजार रुपये प्रति माह दिए जाने की घोषण की. मोरनी में चल रहे किसान मेले में गेहूँ व सब्जियों का बीज, जैविक खाद और सब्जियों की पौध निशुल्क वितरित की जाएगी." किसान मिशन में बढ़-चढ़कर भाग लें: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "किसानों की आय बढ़ाना, मिट्टी की सेहत सुधारना, शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाना और मोरनी के युवाओं को स्थानीय रोजगार देना सरकार का मकसद है. प्राकृतिक खेती में लागत घटती है, जमीन की ताकत लंबे समय तक बनी रहती है और उपज के दाम बेहतर मिलते हैं. किसान इस मिशन में बढ़-चढ़कर भाग लें और इसे अपना मिशन बनाए. जैसे सिक्किम ने देश को राह दिखाई, वैसे ही मोरनी देश का आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक बनेगा. यहां के किसान अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की हरियाणा इकाई के साथ मिलकर एपिकल रूट कटिंग तकनीक से आलू की पौध तैयार कर रहे हैं. इसके लिए पॉलीहाउस लगाने पर लागत का 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और शेष 30 प्रतिशत किसान स्वयं वहन करते हैं. मोरनी में अब तक 15 पॉलीहाउस लग चुके हैं, जिनमें हर वर्ष 15 से 20 लाख आलू की पौध तैयार होती है. यह पौध हरियाणा ही नहीं, दूसरे राज्यों के किसानों तक भी पहुंच रही है, जिससे मोरनी के किसानों की आय में वृद्धि हो रही है."