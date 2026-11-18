मोरनी बनेगा देश का पहला आदर्श जैविक खेती ब्लॉक, CM सैनी ने खोला सौगातों का पिटारा, किसानों को मिलेगी 75% सब्सिडी
Namo Morni Mission: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोरनी को 2029 तक देश का आदर्श जैविक खेती ब्लॉक बनाने के लिए कई घोषणाएं कीं.
Published : November 18, 2026 at 8:47 AM IST
पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को मोरनी से 'माटी वंदन अभियान' और 'नमो मोरनी मिशन' का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने मोरनी को देश का आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक विकसित करने के मकसद से मोरनी के किसानों को लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की. साथ ही कहा कि, "मोरनी के किसानों की हर समस्या का समाधान एक ही छत के नीचे करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन 01733-297010 शुरू की जाएगी."
तीन विभागों का संयुक्त कार्यालय: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "मोरनी में कृषि, बागवानी और भूमि एवं जल संरक्षण विभाग का संयुक्त कार्यालय बनेगा, तब तक तीनों विभागों के अधिकारी नमो भवन (पूर्व में गेट्टी भवन) में बैठेंगे. इसे बाद में कृषि विभाग को सौंपकर जैविक एवं प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा, जहां विशेषज्ञ प्रशिक्षण देंगे और जैविक खाद, बीज व दवाई भी मिलेगी. इसके साथ ही तीनों विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी और उनकी तैनाती मोरनी में बनी रहेगी." मुख्यमंत्री ने यह घोषणा राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज, मोरनी, पंचकूला में दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक/जैविक खेती किसान मेले के उद्घाटन के दौरान की. इसके साथ ही उन्होंने पोस्टर का अनावरण भी किया.
आदर्श जैविक खेती ब्लॉक बनाने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने नमो मोरनी मिशन की घोषणा करते हुए कहा कि, "मिशन के तहत वर्ष 2029 तक मोरनी को सिक्किम की तर्ज पर आदर्श जैविक खेती ब्लॉक बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें किसानों को प्रति बीघा के आधार पर सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा. वन विभाग की वाटिका में जैविक खेती का जीवंत प्रदर्शन होगा, जहां किसानों के साथ स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी भी सीखेंगे. इसके अलावा मिट्टी परीक्षण, बायो लैब, पोषण परीक्षण और कीटनाशक अवशेष परीक्षण की चार आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को भी मजबूत करेंगी. साथ ही केंद्र की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप और राज्य के सहयोग से मिकाडा द्वारा ड्रिप सिंचाई पर 85 प्रतिशत सब्सिडी देने की बात कही. भूमि संरक्षण शाखा द्वारा रिटेनिंग दीवार, चेक-डैम और छोटे तालाब बनाए जा रहे हैं. पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्र को देखते हुए छोटे कृषि यंत्रों पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा."
उपज-ब्रांड और मंडी भी मोरनी की: मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि, "अब उपज भी मोरनी की, ब्रांड भी मोरनी का, मंडी भी मोरनी में होगी. हैफेड जैविक व प्राकृतिक उत्पादों की खरीद की नोडल एजेंसी होगी और इन्हें मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश ब्रांड से बाजार में उतारेगी. ऑनलाइन बिक्री के लिए ऐप बनेगा और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड मोरनी में ही ऑर्गेनिक मंडी विकसित करेगा. पूरा मोरनी खंड, जैविक खंड होगा. अगले तीन वर्षों में मोरनी खंड की लगभग 5600 एकड़ भूमि 60:40 के अनुपात में विकसित होगी, जिसमें कृषि में 3360 एकड़ और बागवानी में 2240 एकड़ शामिल है. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में सामुदायिक संसाधन व्यक्ति को 5 हजार रुपये प्रति माह मिलते हैं. लेकिन उन्होंने मोरनी खंड में अतिरिक्त 5 हजार रुपये यानी कुल 10 हजार रुपये प्रति माह दिए जाने की घोषण की. मोरनी में चल रहे किसान मेले में गेहूँ व सब्जियों का बीज, जैविक खाद और सब्जियों की पौध निशुल्क वितरित की जाएगी."
किसान मिशन में बढ़-चढ़कर भाग लें: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "किसानों की आय बढ़ाना, मिट्टी की सेहत सुधारना, शुद्ध भोजन उपलब्ध करवाना और मोरनी के युवाओं को स्थानीय रोजगार देना सरकार का मकसद है. प्राकृतिक खेती में लागत घटती है, जमीन की ताकत लंबे समय तक बनी रहती है और उपज के दाम बेहतर मिलते हैं. किसान इस मिशन में बढ़-चढ़कर भाग लें और इसे अपना मिशन बनाए. जैसे सिक्किम ने देश को राह दिखाई, वैसे ही मोरनी देश का आदर्श जैविक एवं प्राकृतिक खेती ब्लॉक बनेगा. यहां के किसान अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र की हरियाणा इकाई के साथ मिलकर एपिकल रूट कटिंग तकनीक से आलू की पौध तैयार कर रहे हैं. इसके लिए पॉलीहाउस लगाने पर लागत का 70 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और शेष 30 प्रतिशत किसान स्वयं वहन करते हैं. मोरनी में अब तक 15 पॉलीहाउस लग चुके हैं, जिनमें हर वर्ष 15 से 20 लाख आलू की पौध तैयार होती है. यह पौध हरियाणा ही नहीं, दूसरे राज्यों के किसानों तक भी पहुंच रही है, जिससे मोरनी के किसानों की आय में वृद्धि हो रही है."
किसानों से संकल्प लेने का आह्वान: सीएम ने किसानों से धरती को रासायनिक जहर से मुक्त करने, प्राकृतिक और जैविक खेती अपनाने, वर्ष 2029 तक मोरनी को देशभर में पहचाना जाने वाला आदर्श मॉडल बनाने और विजन-2035 के तहत हरियाणा को प्राकृतिक खेती का सिरमौर बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि, "आज से प्रदेश में स्वस्थ माटी-समृद्ध किसान और सुरक्षित भविष्य स्वस्थ राष्ट्र के मूलमंत्र के साथ माटी वंदन पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है. इस पखवाड़े में प्रदेशभर में 15 विशेष कार्यक्रम होंगे. इनमें किसान, डॉक्टर, युवा, व्यापारी, प्रबुद्ध नागरिक और कृषि वैज्ञानिक जुड़ेंगे, ताकि यह सरकारी योजना नहीं, जन अभियान बने. जबकि 5 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें सिक्किम सहित अन्य राज्यों के कृषि वैज्ञानिक अपने अनुभव और मॉडल साझा करेंगे."
तीन लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "हरियाणा विजन-2035 हरित क्रांति 2.0 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. इसी सोच से वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की गई है. आज लगभग दो लाख किसानों ने करीब तीन लाख एकड़ भूमि का पंजीकरण करवाया है और लगभग 24 हजार किसान 44 हजार एकड़ से अधिक भूमि पर प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं. लक्ष्य है कि वर्ष 2030-31 तक डेढ़ लाख एकड़ भूमि पर वास्तविक रूप से प्राकृतिक एवं जैविक खेती हो. गुरुकुल कुरुक्षेत्र, हमेटी जींद, मांगेआना सिरसा और घरौंडा करनाल में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं. गुरुकुल में राज्य सलाहकार नियुक्त किया गया है और अब तक 13 हजार 300 प्रतिभागियों व 6 हजार 234 सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इससे पहले मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों, एफपीओज और किसानों द्वारा प्राकृतिक उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर उत्पादों में गहरी रूची दिखाई."
प्राकृतिक खेती के अंतर्गत 20% हिस्सा: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि, "प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के विजन के तहत वर्ष 2047 तक देश की कृषि योग्य भूमि का 20 प्रतिशत हिस्सा प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. प्रदेश में प्राकृतिक खेती का वातावरण तैयार हुआ है और किसान इस दिशा में तेजी से आगे बढ रहे हैं."
इस दौरान कालका की विधायिका शक्ति रानी शर्मा ने मोरनी ब्लाक को हरियाणा प्रदेश का पहला प्राकृतिक एवं जैविक खेती माडॅल ब्लाक विकसित करने के लिए चुनने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. उन्होंने इसे क्षेत्र के किसानों, प्राकृतिक खेती से जुड़े लोगों और पूरे मोरनी के लिए गर्व और सम्मान की बात कही.
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