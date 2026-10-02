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गुरुग्राम में GVP मुक्त अभियान की शुरुआत, बदलेगी ग्लोबल सिटी की तस्वीर

गांधी जयंती पर CM सैनी का स्वच्छता संदेश ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में Garbage Vulnerable Points (GVP) मुक्त अभियान की शुरुआत की. यह अभियान "सेवा संकल्प अभियान" के तहत चलाया जा रहा है. इसके तहत शहर में चिन्हित कूड़ा संवेदनशील स्थानों से गंदगी हटाकर उन्हें स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है. गुरुग्राम में करीब 189 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें अगले करीब 10 दिनों में कूड़ा मुक्त करने का लक्ष्य है.

189 स्थानों पर चलेगा विशेष सफाई अभियान: प्रशासन की ओर से चिन्हित GVP ऐसे स्थान हैं, जहां बार-बार कूड़ा जमा होने की समस्या रहती है. अभियान के तहत इन स्थानों की सफाई के साथ भविष्य में यहां दोबारा कूड़ा न जमा हो, इस दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे. स्वच्छता अभियान को केवल एक दिन की गतिविधि तक सीमित रखने के बजाय इसे नियमित व्यवस्था से जोड़ने पर जोर दिया गया है. कूड़ा संवेदनशील स्थानों को खत्म करना शहर की सफाई व्यवस्था का अहम हिस्सा माना जाता है. गुरुग्राम के 189 GVP 10 दिनों में होंगे कूड़ा मुक्त (ETV Bharat) "स्वच्छता में सभी की भागीदारी जरूरी": मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "स्वच्छता केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें आमजन की भागीदारी भी जरूरी है. लोगों से अपील है कि वे न खुद कूड़ा फैलाएं और न ही दूसरों को ऐसा करने दें. घर, गली, मोहल्ले और बाजार के आसपास सफाई बनाए रखने में हर व्यक्ति की भूमिका है. युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों के साथ व्यापारियों व दुकानदारों से भी अभियान में सहयोग करने की अपील है."