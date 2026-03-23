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हिसार में सीएम नायब सिंह सैनी ने कृषि मेले का किया उद्घाटन, कांग्रेस पार्टी पर दिया बड़ा बयान

हिसार में सीएम नायब सैनी ने कृषि मेले का उद्घाटन किया और कांग्रेस पर निशाना साधा.

AGRICULTURE FAIR IN HISAR
हिसार में सीएम नायब सिंह सैनी ने कृषि मेले का किया उद्घाटन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 23, 2026 at 8:46 PM IST

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हिसारः हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कृषि मेले का आयोजन किया गया. मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रगतिशील किसानों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया और कृषि पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन किया. इसके बाद सीएम ने कृषि मेले में किसानों और कृषि विभाग की ओर से लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया.

हुड्डा और राहुल की पार्टी है कांग्रेसः सीएम ने कहा कि "कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं. कांग्रेस पार्टी जो प्रस्ताव लेकर आई तो उसमें कुछ नहीं है. कांग्रेस पार्टी परिवार की पार्टी है. हरियाणा में हुड्डा के परिवार की पार्टी और सेंट्रल में राहुल गांधी परिवार की पार्टी है."

हिसार में कृषि मेला (Etv Bharat)

हर वर्ग को हरियाणा में दी जा रही है सुविधाएंः सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि "हरियाणा में हर वर्ग को सुविधाएं दी जा रही है. हरियाणा में कई योजनाएं दी जा रही है. सीएम ने कहा कि धान की फसल में दिक्कत ना आए, इसलिए सरकार लगातार किसानों की मदद कर रही है."

Agriculture Fair in Hisar
कृषि मेले में प्रतिभागियों के साथ सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)

'..मोदी के नेतृत्व में पंजाब में बीजेपी सरकार': सीएम नायब सिंह ने आने वाले पंजाब के चुनाव लेकर कहा कि "भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी पंजाब सरकार उसे लूटने में लगी है. आज पंजाब के लोगों ने मन बनाया है कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार को लाया जाएगा. पंजाब में कांग्रेस और आप पार्टी ने लोगों का शोषण किया है. पंजाब में आगे डबल इंजन की सरकार बनेगी."

Agriculture Fair in Hisar
हिसार में कृषि मेले में किसानों की भीड़ (Etv Bharat)

सीएम ने शहीदों को किया नमनः मुख्यमंत्री ने मेला परिसर में अमर शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पुष्पांजलि भी अर्पित की. इस वर्ष कृषि मेले का थीम सतत कृषि: समृद्धि की राह रखा गया है. कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बलदेव राज काम्बोज ने की. मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य मंत्री श्याम सिंह राणा, मंत्री रणबीर गंगवा, विधायक रणधीर पनिहार मुख्य रूप से उपस्थित थे.

Agriculture Fair in Hisar
हिसार में कृषि मेले का निरीक्षण करते सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)
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