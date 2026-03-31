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भिवानी में सीएम नायब सिंह सैनी ने किया उन्नत सिंचाई मेले का उद्घाटन, 107 करोड़ की योजनाओं का दिया तोहफा

पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किएः उन्होंने हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के हल्के तोशाम के लिए उनके मांगपत्र पर करोड़ों रुपयों की योजनाओं की घोषणा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के पिता पूर्व कृषि मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह की 21वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए.

11 साल में 258 परियोजनाओं को पूरा किया गयाः मेले के उद्घाटन के बाद सीएम मे तोशाम विधानसभा क्षेत्र के तहत बिजली, सिंचाई सहित अन्य विकास कार्य से संबंधी 107.61 करोड़ रुपये की लागत से 6 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. मौके पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि "तोशाम हल्के में पिछले 11 वर्षों के दौरान एक हजार 727 करोड़ 54 लाख की 258 परियोजनाओं को पूरा किया गया है."

भिवानी: जिले के तोशाम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीन दिवसीय उन्नत सिंचाई मेले का उद्घाटन ने किया. इस दौरान उन्होंने विभिन्न उन्नत सिंचाई उपकरणों के स्टॉलों का अवलोकन किया. मेले का आयोजन इरीगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इरीगेशन एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है.

मेले में कई नेता और अधिकारी रहे मौजूदः उन्नत सिंचाई मेले में सांसद धर्मबीर सिंह, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, दादरी से विधायक सुनील सांगवान, भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ, बवानीखेड़ा से विधायक कपूर वाल्मीकि, हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी, बाढड़ा से विधायक उमेद पातुवास सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद थे.

'एक्साईज ड्यूटी कम कर पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ोतरी को रोका': मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि "आज दुनिया भर में पेट्रोल वितरण में दिक्कत आई है, जिसके चलते इनके वैश्कि स्तर पर दाम बढ़े हैं. लेकिन भारत सरकार ने पेट्रोल पर एक्साईज ड्यूटी 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर शून्य करके ईंधन के दामों को स्थिर करने का कार्य किया है." उन्होंने कहा कि "युद्ध जैसी विपरीत स्थितियों में गैस की कमी ना हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने गैस पाइपलाइन बिछाने की लीज 3 लाख रुपये प्रति किलोमीटर से कम करके एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर करने का कार्य किया है."

'रबी फसल के एक-एक दाने को खरीदने सरकार': सीएम ने कहा कि "28 मार्च से प्रदेश में सरसों की खरीद शुरू हुई है, जो मंडियों में एमएसपी से भी ऊपर बिक रही है, जो खुशी की बात है. रबी की फसल के एक-एक दाने को सरकार खरीदने का कार्य करेगी." उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के किसानों को 22 किश्तों के रूप में अब तक 60 हजार 562 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाले गए हैं."

चौधरी बंसीलाल के दूरदर्शिता की तारीफः मौके पर हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि "आज हरियाणा प्रदेश में दक्षिण हरियाणा के इस सूखे क्षेत्र में चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के दूरदर्शिता के चलते अंतिम टेल तक पानी पहुंचा है. इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए उन्नत सिंचाई मेले का आयोजन किया गया. जिसमें प्रदेश भर के किसान कम पानी में अधिक खेती और अधिक उत्पादन कर सके, इसकी जानकारी ले रहे हैं."