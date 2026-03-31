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भिवानी में सीएम नायब सिंह सैनी ने किया उन्नत सिंचाई मेले का उद्घाटन, 107 करोड़ की योजनाओं का दिया तोहफा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तोशाम में उन्नत सिंचाई मेले का उद्घाटन किया. इस दौरान उन्होंने कई विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.

Advanced Irrigation Fair in Tosham
सीएम नायब सिंह सैनी ने उन्नत सिंचाई मेले का उद्घाटन किया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 31, 2026 at 6:39 PM IST

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भिवानी: जिले के तोशाम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीन दिवसीय उन्नत सिंचाई मेले का उद्घाटन ने किया. इस दौरान उन्होंने विभिन्न उन्नत सिंचाई उपकरणों के स्टॉलों का अवलोकन किया. मेले का आयोजन इरीगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और इरीगेशन एसोसिएशन ऑफ हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है.

11 साल में 258 परियोजनाओं को पूरा किया गयाः मेले के उद्घाटन के बाद सीएम मे तोशाम विधानसभा क्षेत्र के तहत बिजली, सिंचाई सहित अन्य विकास कार्य से संबंधी 107.61 करोड़ रुपये की लागत से 6 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. मौके पर मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि "तोशाम हल्के में पिछले 11 वर्षों के दौरान एक हजार 727 करोड़ 54 लाख की 258 परियोजनाओं को पूरा किया गया है."

सीएम नायब सिंह सैनी ने 107 करोड़ की योजनाओं का जिले को दिया तोहफा (Etv Bharat)

पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किएः उन्होंने हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के हल्के तोशाम के लिए उनके मांगपत्र पर करोड़ों रुपयों की योजनाओं की घोषणा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के पिता पूर्व कृषि मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह की 21वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए.

मेले में कई नेता और अधिकारी रहे मौजूदः उन्नत सिंचाई मेले में सांसद धर्मबीर सिंह, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, दादरी से विधायक सुनील सांगवान, भिवानी से विधायक घनश्याम सर्राफ, बवानीखेड़ा से विधायक कपूर वाल्मीकि, हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी, बाढड़ा से विधायक उमेद पातुवास सहित कई नेता और अधिकारी मौजूद थे.

'एक्साईज ड्यूटी कम कर पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ोतरी को रोका': मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि "आज दुनिया भर में पेट्रोल वितरण में दिक्कत आई है, जिसके चलते इनके वैश्कि स्तर पर दाम बढ़े हैं. लेकिन भारत सरकार ने पेट्रोल पर एक्साईज ड्यूटी 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर शून्य करके ईंधन के दामों को स्थिर करने का कार्य किया है." उन्होंने कहा कि "युद्ध जैसी विपरीत स्थितियों में गैस की कमी ना हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने गैस पाइपलाइन बिछाने की लीज 3 लाख रुपये प्रति किलोमीटर से कम करके एक हजार रुपये प्रति किलोमीटर करने का कार्य किया है."

'रबी फसल के एक-एक दाने को खरीदने सरकार': सीएम ने कहा कि "28 मार्च से प्रदेश में सरसों की खरीद शुरू हुई है, जो मंडियों में एमएसपी से भी ऊपर बिक रही है, जो खुशी की बात है. रबी की फसल के एक-एक दाने को सरकार खरीदने का कार्य करेगी." उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हरियाणा के किसानों को 22 किश्तों के रूप में अब तक 60 हजार 562 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाले गए हैं."

चौधरी बंसीलाल के दूरदर्शिता की तारीफः मौके पर हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि "आज हरियाणा प्रदेश में दक्षिण हरियाणा के इस सूखे क्षेत्र में चौधरी बंसीलाल और चौधरी सुरेंद्र सिंह के दूरदर्शिता के चलते अंतिम टेल तक पानी पहुंचा है. इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए उन्नत सिंचाई मेले का आयोजन किया गया. जिसमें प्रदेश भर के किसान कम पानी में अधिक खेती और अधिक उत्पादन कर सके, इसकी जानकारी ले रहे हैं."

ये भी पढ़ें-LPG संकट के बीच हरियाणा में PNG गैस कनेक्शन पाने की होड़, फरीदाबाद में 10 हजार से ज्यादा लोगों ने किया अप्लाई

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