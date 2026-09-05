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सेवा संकल्प अभियान को लेकर हरियाणा CM की रिव्यू बैठक, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होंगे कई कार्यक्रम

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने सेवा संकल्प अभियान को लेकर रिव्यू बैठक की है.

CM Nayab Singh Saini holds review meeting regarding the Seva Sankalp Abhiyan Ranbir Singh Gangwa
सेवा संकल्प अभियान को लेकर हरियाणा CM की रिव्यू बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 5, 2026 at 7:02 PM IST

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Updated : September 5, 2026 at 7:12 PM IST

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चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सेवा संकल्प अभियान की महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय रिव्यू बैठक हुई. बैठक में कैबिनेट के कई मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. वहीं सभी जिलों के उपायुक्त और अधिकारी भी वर्चुअल तरीके से बैठक का हिस्सा बने. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा और समर्पण के 25 साल पूर्ण होने पर एक महीने ये कार्यक्रम चलेंगे जो 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक होंगे.

मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के 25 साल : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर 25 साल पूरे होने पर एक महीने चलने वाले इन कार्यक्रमों में देश के युवाओं को जोड़ कर समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का कार्य करने के उद्देश्य से ये अभियान चलेगा. बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 25 साल हुए हैं. मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री वे रहे हैं. उन्होंने गुजरात के सीएम रहते गुजरात को पूरे देश के सामने एक मॉडल के तौर पर पेश किया, इसी तरह से वे जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश का गौरव वैश्विक स्तर पर बढ़ाने का काम किया है.

सेवा संकल्प अभियान को लेकर हरियाणा CM की रिव्यू बैठक (ETV Bharat)

सेवा संकल्प महीना : वे कहते हैं कि इसलिए पार्टी के सारे कार्यकर्ता सरकार के साथ मिलकर एक महीने के लिए सेवा संकल्प महीना मना रहे हैं. इस दौरान लोगों के बीच जाकर रक्तदान शिविर लगाने की बात हो, स्वच्छता अभियान की बात हो, सरकारी सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उनके बारे में जागरूकता की बात हो या अन्य विकास कार्यों की बात हो, इसको लेकर पूरे महीने कार्यक्रम रहेंगे.

CM Nayab Singh Saini holds review meeting regarding the Seva Sankalp Abhiyan Ranbir Singh Gangwa
बैठक में कैबिनेट के कई मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे (ETV Bharat)

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Last Updated : September 5, 2026 at 7:12 PM IST

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