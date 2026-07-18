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नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार का मिशन मोड, थाना प्रभारियों के साथ सीएम की बैठक, 600 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

करनाल: हरियाणा सरकार ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की दिशा में अब और अधिक आक्रामक रणनीति अपनाने का फैसला किया है. इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल स्थित मधुबन पुलिस अकादमी में प्रदेशभर के 600 से अधिक थाना प्रभारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया. इस बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा था कि नशा तस्करी की जड़ों तक पहुंचकर उस पर प्रभावी प्रहार किया जाए और समाज को नशे की गिरफ्त से मुक्त कराया जाए.

तस्करों पर होगी कड़ी कार्रवाई: बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, "नशा तस्करों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी. उनकी अवैध संपत्तियां कुर्क करने और गैरकानूनी निर्माणों को ध्वस्त करने जैसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. वहीं दूसरी ओर नशे की चपेट में आ चुके युवाओं को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए पुनर्वास केंद्रों की भूमिका को भी बेहद महत्वपूर्ण बताया गया. अपराधियों पर सख्ती और पीड़ित युवाओं के पुनर्वास दोनों मोर्चों पर समान गंभीरता से काम करना होगा."

थाना प्रभारियों के साथ सीएम की बैठक (ETV Bharat)

स्कूल-कॉलेज तक पहुंचे पुलिस: मुख्यमंत्री ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में उनके थाने आते हैं, वहां के स्कूलों, कॉलेजों और महाविद्यालयों में नियमित रूप से जाएं. विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें और उनकी समस्याओं को समझें. उनका कहना था कि युवाओं से जुड़कर ही नशे के नेटवर्क और उसके फैलाव की वास्तविक जानकारी मिल सकती है. कम्युनिटी पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने पर भी विशेष जोर दिया गया ताकि जनता और पुलिस के बीच विश्वास और सहयोग बढ़ सके.

डी-एडिक्शन सेंटर बढ़ाने की तैयारी: संवाद कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने प्रदेश में डी-एडिक्शन सेंटरों की संख्या बढ़ाने की जरूरत भी रखी. इस बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि, "इस मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और स्वास्थ्य एवं संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर प्रदेश में और अधिक नशामुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि प्रभावित युवाओं को समय पर उपचार और परामर्श मिल सके."

खेल और जनभागीदारी से नशे पर प्रहार: मुख्यमंत्री ने बताया कि, "सीमावर्ती जिलों जैसे सिरसा, ऐलनाबाद, डबवाली समेत अन्य क्षेत्रों में राहगिरी, मैराथन और साइक्लोथॉन जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत इसी सोच के साथ की गई है कि युवा खेल और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ें. देश अब विकास के साथ-साथ खेलों का भी वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और युवाओं को ओलंपिक जैसे बड़े मंचों के लिए तैयार करना समय की जरूरत है."

अभिभावकों की जिम्मेदारी भी अहम: मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि, "बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोकने में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है. अभिभावकों को अपने बच्चों के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार रखना चाहिए, उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए और समय-समय पर उनसे खुलकर संवाद करना चाहिए ताकि किसी भी गलत संगत या नशे की शुरुआत को समय रहते रोका जा सके."