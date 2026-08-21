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HKRN पर हुड्डा के बयान का CM सैनी का पलटवार, बोले- "पिछली सरकार में युवाओं का होता था शोषण, अब मिल रहा सम्मानजनक मेहनताना"

मुख्यमंत्री सैनी ने पूर्व सीएम हुड्डा पर पलटवार करते हुए HKRN को युवाओं के सम्मानजनक रोजगार का माध्यम बताया.

Nayab Singh Saini Gurugram
हुड्डा के बयान का CM सैनी का पलटवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 21, 2026 at 1:35 PM IST

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गुरुग्राम: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम दौरे के दौरान सरकार की योजनाओं और व्यवस्थाओं को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि, "सरकार शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार काम कर रही है. अत्यधिक बारिश के कारण कई बार व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं, लेकिन सरकार राहत पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है." इस दौरान सीएम ने HKRN पर हुड्डा के बयान पर पलटवार भी किया.

17 मामलों में 14 का मौके पर समाधान: दरअसल, गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में सीएम शामिल हुए. इस दौरान जनसमस्याओं से जुड़े कुल 17 मामले सामने रखे गए. इनमें से 14 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि तीन मामलों को जांच और रिपोर्ट के लिए लंबित रखा गया. बैठक में अतिक्रमण, ट्रैफिक, बिजली और किसानों से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा हुई. साथ ही खेतों में बिजली के पोल टूटने के कारण आग लगने जैसी समस्याएं भी मुख्यमंत्री के सामने रखी गईं. सैनी ने अधिकारियों को मामलों पर तत्काल संज्ञान लेने और लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

HKRN पर हुड्डा के बयान का CM सैनी का पलटवार (ETV Bharat)

हुड्डा के बयान पर पलटवार: HKRN को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर मुख्यमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि, "हुड्डा को साल 2014 से पहले का अपना कार्यकाल याद करना चाहिए. उस दौरान ठेकेदारी प्रथा के तहत युवाओं का शोषण होता था और उन्हें बेहद कम पारिश्रमिक दिया जाता था. पिछली सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में युवाओं के शोषण को लेकर हुड्डा की ओर से कोई आवाज नहीं उठाई गई. हमारी सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की दिशा में काम किया है. HKRN के माध्यम से युवाओं को रोजगार के साथ सम्मानजनक पारिश्रमिक और न्यूनतम वेतन सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है."

अतिक्रमण पर सख्त संदेश: वहीं, अतिक्रमण के मुद्दे पर सैनी ने कहा कि, "अदालत के आदेशों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है. मेरी लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील है. इससे आम जनता के साथ प्रशासन को भी परेशानी होती है."

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम के काफिले को दिखाया काला झंडा (ETV Bharat)

कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन: वहीं, मुख्यमंत्री के गुरुग्राम दौरे के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री का काफिला गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की ओर रवाना हुआ तो कांग्रेस कार्यकर्ता काफिले के सामने पहुंच गए और काले झंडे दिखाकर नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं ने "CM Go Back" के नारे लगाए. प्रदर्शन में गुरुग्राम शहरी कांग्रेस अध्यक्ष पंकज डावर, ग्रामीण अध्यक्ष वर्धन यादव और NSUI के नीरज यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे. प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए मौके पर हलचल का माहौल रहा. सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति संभाली और मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ाया गया. इसके बाद मुख्यमंत्री गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए.

Nayab Singh Saini Gurugram
सीएम के काफिले को काले झंडे दिखाते कांग्रेस कार्यकर्ता (ETV Bharat)

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