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HTET परीक्षा को लेकर सीएम की बिग बैठक, एग्जाम देने जा रहे हैं तो फौरन जान लें जरूरी बातें

चंडीगढ़ : हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित एचटेट की परीक्षा सीईटी की तर्ज पर पारदर्शी ढंग से सम्पन्न करवाई जाए. ये बात सीएम नायब सैनी ने बुधवार को चंडीगढ़ में एचटेट परीक्षा की तैयारियों को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता में कही. बैठक में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, सभी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े.

परीक्षार्थियों को ना हो समस्या : मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा के लिए अधिकारी केन्द्रों पर सभी प्रबंध पुख्ता करें ताकि किसी भी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े. उन्होंने कहा कि यदि किसी परीक्षार्थी को सेंटर में निर्धारित समय पर पहुंचने में कोई दिक्कत आती है तो वो डायल 112 पर कॉल कर सूचित करें, पुलिस उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेगी. सुचारू ढंग से परीक्षा सम्पन्न करवाने के लिए बोर्ड मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूम बनाया गया है. इसके अलावा जिला एवं मुख्यालय स्तर पर भी फ्लाईंग स्क्वॉड लगाई गई हैं.

HTET परीक्षा को लेकर सीएम की बिग बैठक (ETV Bharat)

अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाए : मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचकूला, करनाल व कुरूक्षेत्र जिलों में एडीए की परीक्षा होने के कारण इन जिलों के परीक्षार्थियों के दूसरे जिलों में केन्द्र बनाए गए. उनके लिए निर्धारित रूट पर चलने वाली बसों के अलावा परीक्षा के समय अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाए.

4 और 5 जुलाई को एचटेट परीक्षा : मुख्यमंत्री ने कहा कि बोर्ड द्वारा 4 और 5 जुलाई को तीन चरणों में एचटेट परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी. इसमें 4 जुलाई शनिवार को प्रथम चरण में लेवल-3 पीजीटी की परीक्षा सांय 3.00 से 5.30 बजे तक आयोजित होगी. इसमें 238 परीक्षा केन्द्रों पर 73091 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. इसी प्रकार 5 जुलाई को लेवल-2 टीजीटी की परीक्षा प्रातःकाल के समय 10.00 से 12.30 बजे तक होगी जिसमें 383 केन्द्रों में 119141 अभ्यर्थी तथा सांय काल के समय 3 बजे से सांय 5.30 बजे तक लेवल-1 पीआरटी की परीक्षा होगी जिसके 139 केन्द्रों पर 41062 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. उन्होंने बताया कि कुल 383 केन्द्रों पर 233294 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. इनमें 166137 महिलाएं और 67157 पुरूष शामिल हैं.