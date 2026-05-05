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सीएम ने कुरुक्षेत्र से हजूर साहिब के लिए विशेष ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, बुजुर्ग 6 दिन की नि:शुल्क तीर्थ यात्रा पर हुए रवाना

6 दिन की नि:शुल्क तीर्थ यात्रा के लिए विशेष ट्रेन सेवा को सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में हरी झंडी दिखाई.

Kurukshetra to Hazur Sahib
कुरुक्षेत्र से हजूर साहिब के लिए विशेष ट्रेन को सीएम ने दिखाई हरी झंडी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 5, 2026 at 9:10 PM IST

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कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, नांदेड़ (महाराष्ट्र) के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह तीर्थ यात्रा 5 मई से 10 मई तक चलेगी, जिसमें श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन करवाकर वापस लाना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी.

830 श्रद्धालु जा रहे हैं तीर्थ परः इस विशेष ट्रेन में कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला और यमुनानगर से 210 श्रद्धालुओं का पंजीकरण हुआ है, जिनमें से 170 श्रद्धालु कुरुक्षेत्र से रवाना हुए. इसके अलावा पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, करनाल, फरीदाबाद और पलवल सहित अन्य जिलों से लगभग 830 श्रद्धालु भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं.

कुरुक्षेत्र से हजूर साहिब के लिए विशेष ट्रेन सेवा (ETV Bharat)

बुजुर्गों के लिए सरकार की ओर से मुफ्ता तीर्थ यात्रा: सरकार की इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु और 1.80 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले पात्र श्रद्धालुओं को पूरी तरह नि:शुल्क यात्रा करवाई जा रही है. यात्रा के दौरान खाने-पीने, रहने और आवागमन सहित सभी आवश्यक सुविधाओं का खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. योजना के अनुसार कोई भी पात्र व्यक्ति तीन वर्षों में एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है.

Kurukshetra to Hazur Sahib
कुरुक्षेत्र से हजूर साहिब के लिए विशेष ट्रेन (ETV Bharat)

उत्साहित नजर आए श्रद्धालु: वहीं श्रद्धालुओं ने सरकार के इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पहली बार उन्हें तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब, जो नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है और सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की ज्योति जोत स्थल है, के दर्शन का अवसर मिल रहा है. कई श्रद्धालु पहली बार इस पवित्र स्थल की यात्रा को लेकर उत्साहित नजर आए.

Kurukshetra to Hazur Sahib
सीएम नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)

पहल के लिए सराहना: इस अवसर पर हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रधान जगदीश सिंह झींडा भी मौजूद रहे. उन्होंने इसे सरकार की सराहनीय और नेक पहल बताते हुए कहा कि बुजुर्गों के लिए इस प्रकार की नि:शुल्क यात्रा सुविधा बहुत लाभकारी सिद्ध होगी.

Kurukshetra to Hazur Sahib
विशेष ट्रेन बैठे श्रद्धालु (ETV Bharat)

धार्मिक स्थलों के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा कीः पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार तीर्थ यात्राओं को बढ़ावा दे रही है. इससे पहले प्रयागराज महाकुंभ और अयोध्या धाम के लिए भी विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई थी. उन्होंने घोषणा की कि "आगामी समय में और भी धार्मिक स्थलों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी." वहीं पश्चिम बंगाल असम और पुडुचेरी में भाजपा की प्रचंड बहुमत जीत पर उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत और जनता के पीएम मोदी पर विश्वास की जीत है निश्चित रूप से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने का काम करेगी."

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