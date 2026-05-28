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हरियाणा में दौड़ीं 80 नई इलेक्ट्रिक बसें, पानीपत में CM नायब सिंह सैनी ने दिखाई हरी झंडी

पानीपत : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पानीपत में 80 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है. सीएम सैनी ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस सेवा के विस्तार, युवाओं को रोजगार, नशामुक्ति अभियान और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हरियाणा सरकार प्रदेश को ग्रीन और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ा रही है. साथ ही युवाओं से बिना पर्ची-बिना खर्ची वाली भर्ती प्रक्रिया का लाभ उठाने और नशे से दूर रहने की अपील भी की.

80 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को 80 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देते हुए कहा कि हरियाणा अब तेजी से ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रही परिस्थितियों के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने की अपील की थी. उसी दिशा में हरियाणा सरकार लगातार काम कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि नई 80 इलेक्ट्रिक बसों के शामिल होने से प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की कुल संख्या 155 हो गई है. इन बसों से जहां पेट्रोल और डीजल की बचत होगी, वहीं लोगों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण भी मिलेगा. उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि कि इन बसों का अधिक से अधिक उपयोग करें और प्रदूषण से मुक्त रहें. मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि हरियाणा के विद्यार्थियों को इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने की सुविधा दी गई है ताकि उन्हें आवागमन में बेहतर और सुरक्षित परिवहन मिल सके.

हरियाणा में दौड़ीं 80 नई इलेक्ट्रिक बसें (ETV Bharat)

नशे से दूर रहें युवा : सीएम सैनी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है. उन्होंने युवाओं से आग्रह करते हुए कहा कि वे पूरी मेहनत और ध्यान से पढ़ाई करें और नशे से दूर रहें. नशा युवाओं के भविष्य को खराब करता है, इसलिए इससे बचना बेहद जरूरी है.