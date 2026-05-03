रेवाड़ी पहुंचे सीएम ने 320 दिन से चल रहा धरना कराया खत्म, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम की घोषणा
रेवाड़ी में अस्पताल की मांग कर रहे ग्रामीणों को सीएम ने तोहफे में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज देकर आंदोलन समाप्त कराया.
Published : May 3, 2026 at 5:10 PM IST
रेवाड़ी: जिला के गांव रामगढ़-भगवानपुर में पिछले 320 दिनों से चल रहे धरने को सीएम नायब सिंह सैनी ने गांव पहुंच कर खत्म कराया. इस दौरान सीएम ने रामगढ़-भगवानपुर गांव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की. सीएम के घोषणा के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल है.
अस्पताल के लिए कर रहे थे आंदोलनः रेवाड़ी के रामगढ़ भगवानपुर गांव में जिला अस्पताल की ग्रामीण मांग कर रहे थे. लोगों का आरोप था कि केन्द्रीय राज्यमंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने उन्हें भरोसा दिया था कि गांव में वाटर वर्क्स के लिए जमीन दीजिए. मैं यहां अस्पताल भी बनाउंगा. लेकिन बाद में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया.
मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा कियाः लंबे समय तक उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हुई, इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने पिछले साल जून माह में धरना शुरू कर दिया. इस दौरान महापंचायतें हुईं. विरोध मार्च निकाले गए. कुछ समय पहले ग्रामीण चड़ीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिले, जहां मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे धरना स्थल पर आकर ही धरना खत्म करायेंगे. इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री धरना स्थल पर पहुंचे और धरना समाप्त कराकर अपना वादा पूरा किया. उनके साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे.
क्या बोले ग्रामीणः धरने पर बैठे रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने अपने गांव में वाटर टैंक के लिए 10 एकड़ जमीन इसलिए दी थी, कि 200 बेड का अस्पताल उनके गांव में ही खोला जाए. ग्रामीणों का दावा है कि केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि वाटर टैंक की जमीन दे दो, हम अस्पताल बनवा देंगे. अब केंद्रीय मंत्री अपनी बातों से मुकर गए. इसके बाद ग्रामीणों ने अपनी मांग के समर्थन में आंदोलन शुरू किया था.