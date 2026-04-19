अक्षय तृतीया पर आस्था का महासंगम: करनाल के जैन आराधना मंदिर में धर्मसभा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शिरकत
अक्षय तृतीया पर करनाल के जैन आराधना मंदिर में धर्मसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की.
Published : April 19, 2026 at 5:09 PM IST
करनाल: अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर करनाल के श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में आध्यात्मिकता और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. भव्य धर्मसभा का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई.
धार्मिक आस्था का अनुपम दृश्य: मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही है. भक्ति भाव से सराबोर वातावरण में मुख्यमंत्री ने श्री घंटाकर्ण महावीर देव, श्री ओसियां माता और गुरुदेव श्री मनोहर मुनि महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया. हर ओर श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला.
मुख्यमंत्री का संदेश: अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि "अक्षय तृतीया केवल एक पर्व नहीं, बल्कि दान, तप और सेवा के मूल्यों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा है." उन्होंने जैन समाज और संस्था की सराहना करते हुए कहा कि "यह संस्थान शिक्षा, नैतिकता और सेवा के क्षेत्र में निरंतर प्रेरणादायक कार्य कर रहा है."
भाईचारे और सौहार्द का संदेश: उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि "ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में एकता, भाईचारे और सद्भाव को और अधिक मजबूत करते हैं. यह आयोजन समाज को जोड़ने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का कार्य करते हैं.
सम्मान और विकास कार्यों की सौगात: कार्यक्रम के दौरान मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य अभिनंदन किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री आत्म मनोहर जैन संस्थान समूह के कई सेवा प्रकल्पों का लोकार्पण और शिलान्यास कर विकास की नई दिशा भी प्रदान की.