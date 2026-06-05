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साढ़ौरा में सीएम का बड़ा ऐलान, विकास कार्यों के लिए किए 5 करोड़ रुपये मंजूर, बोले- "217 में से 63 संकल्प पूरे, हजारों युवाओं को मिली नौकरी"

साढ़ौरा में सीएम सैनी ने 5 करोड़ रुपये मंजूर किए. इस दौरान सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और ऋषिपाल का स्वागत किया.

Nayab Singh Saini Sadhaura Rally
साढ़ौरा में सीएम का बड़ा ऐलान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 5, 2026 at 5:27 PM IST

3 Min Read
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यमुनानगर: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर के साढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर करने की घोषणा की. इस दौरान उन्होंने भाजपा में शामिल हुए ऋषिपाल इंजीनियर का स्वागत किया और उन्हें पार्टी परिवार का सदस्य बनने पर शुभकामनाएं दीं.

ऋषिपाल इंजीनियर का किया स्वागत: जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि, "भाजपा परिवार लगातार मजबूत हो रहा है और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं." CM ने ऋषिपाल इंजीनियर के भाजपा में शामिल होने का स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुभव और सहयोग से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी.

साढ़ौरा में सीएम सैनी ने 5 करोड़ रुपये मंजूर किए. (ETV Bharat)

सरकार ने पूरे किए 63 संकल्प: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "साढ़ौरा मेरे लिए कोई पराया क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह मेरा अपना घर है और यहां के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं. प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार सेवा, सुशासन और विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है. विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए 217 संकल्पों में से 63 संकल्प पूरे किए जा चुके हैं. बाकी संकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है और सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है.प्रदेश में विकास कार्यों की गति लगातार बढ़ाई जा रही है."

रोजगार और व्यवस्था परिवर्तन पर जोर: युवाओं के लिए सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, "हमारी सरकार ने 25 हजार युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां देने का काम किया है. प्रदेश में पारदर्शी भर्ती व्यवस्था लागू कर युवाओं का भरोसा मजबूत किया गया है और व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं."

किसानों और महिलाओं के लिए योजनाएं: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जा रही है. देश बदल रहा है और हरियाणा भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. पहले बजट में महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने की योजना शुरू की गई है."

स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का विस्तार: स्वास्थ्य सेवाओं पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, "किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है. वहीं, बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में लगातार राजकीय महाविद्यालय खोले जा रहे हैं. सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए काम कर रही है."

विकास के लिए धन की कमी नहीं होगी: CM सैनी ने कहा कि, " ऋषिपाल इंजीनियर द्वारा सौंपे गए मांगपत्र पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी. साढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर किए जाते हैं और विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी."

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