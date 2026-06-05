ETV Bharat / state

साढ़ौरा में सीएम का बड़ा ऐलान, विकास कार्यों के लिए किए 5 करोड़ रुपये मंजूर, बोले- "217 में से 63 संकल्प पूरे, हजारों युवाओं को मिली नौकरी"

साढ़ौरा में सीएम का बड़ा ऐलान ( ETV Bharat )

यमुनानगर: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर के साढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपये मंजूर करने की घोषणा की. इस दौरान उन्होंने भाजपा में शामिल हुए ऋषिपाल इंजीनियर का स्वागत किया और उन्हें पार्टी परिवार का सदस्य बनने पर शुभकामनाएं दीं. ऋषिपाल इंजीनियर का किया स्वागत: जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि, "भाजपा परिवार लगातार मजबूत हो रहा है और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं." CM ने ऋषिपाल इंजीनियर के भाजपा में शामिल होने का स्वागत करते हुए कहा कि उनके अनुभव और सहयोग से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी. साढ़ौरा में सीएम सैनी ने 5 करोड़ रुपये मंजूर किए. (ETV Bharat) सरकार ने पूरे किए 63 संकल्प: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "साढ़ौरा मेरे लिए कोई पराया क्षेत्र नहीं है, बल्कि यह मेरा अपना घर है और यहां के लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं. प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार सेवा, सुशासन और विकास के संकल्प के साथ कार्य कर रही है. विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए 217 संकल्पों में से 63 संकल्प पूरे किए जा चुके हैं. बाकी संकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है और सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए प्रतिबद्ध है.प्रदेश में विकास कार्यों की गति लगातार बढ़ाई जा रही है."