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जींद में सीएम नायब सिंह सैनी ने विकास एवं धन्यवाद रैली को किया संबोधित, बोले 'वैश्विक संकट में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा विपक्ष'

जुलाना में कम्युनिटी सेंटर बनाने की घोषणा: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को जींद में आयोजित विकास एवं धन्यवाद रैली को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने पुराना बस अड्डा पर कम्युनिटी सेंटर और जुलाना में पशु अस्पताल बनाने की घोषणा की. सिविल अस्पताल से पांडू पिंडारा फ्लाईओवर तक रेनोवेशन साढ़े चार करोड़ से होगा. झांझ गेट मॉडल सड़क, रानी तालाब पर ऑडिटोरियम और पार्किंग, फायर स्टेशन को पुराने बस अड्डा की कर्मशाला जमीन उपलब्ध होने पर शिफ्ट करने की घोषणा की. पालिका बाजार को स्मार्ट बाजार की तर्ज पर विकसित किया जाएगा.

जींदः हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "जींद को काफी समय से नजरअंदाज किया जा रहा था. यहां विपक्षी दलों का एजेंडा था कि वोट लो और शोषण करो. क्षेत्र को विकास में पीछे धकेलने का काम करो. झूठे वादे कर क्षेत्रवाद को फैलाया. विकास के नाम पर कुछ नही किया. परिवारवाद में फंसे इन लोगों ने कोई काम नहीं किया. बस अपने बच्चों के भविष्य को ही सुरक्षित करने का काम वोट लेकर किया. भाजपा ने क्षेत्र का हक सूद समेत लौटाने का काम किया है."

विपक्ष पर भ्रम फैला कर गुमराह करने आरोपः मुख्यमंत्री ने कहा कि "विपक्ष के लोगों के पास कोई मुद्दा और नीति नहीं बची है. जब भी कोई आपदा आती है तो कांग्रेस के लोग राजनीति करना शुरू कर देते हैं. वैश्विक संकट में भी वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और लोगों में भ्रम फैला कर गुमराह फैलाने का काम करते हैं. वो जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में पेट्रोल, डीजल की कमी नहीं आने देंगे. जो कालाबाजारी करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

11 सालों में 2217 करोड़ खर्चः उन्होंने कहा कि "कांग्रेस के लोग यह कहते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है. कौन से चश्मे से वो देखते हैं, जो किसी को पता नहीं चलता है. पिछले साढ़े 11 सालों में जींद के विकास के लिए 2217 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. जींद के विकास को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है. पिछले 11 सालों में 125 घोषणाएं की थी. जिनमें 103 पर काम पूरा कर लिया गया है. बाकी पर गति से काम चल रहा है. जींद को लिए गए संकल्प पूरे किए जा रहे हैं."

फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगाः उन्होंने किसानों को आश्वस्त किया कि "उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी. फसल का एक-एक दाना खरीदा जाएगा. विपक्ष केवल आरोप लगा सकता है लेकिन भाजपा ने जो कहा है वो करके दिखाया है. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि नॉन स्टॉप डबल इंजन सरकार का विजन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास. सबके प्रयास से योजनाओं को धरातल पर गति से उतारा जा रहा है. हर क्षेत्र का हर वर्ग का समान विकास करवाया जा रहा है. सरकार जनता से किए हर वादे को पूरा कर रही है. जींद की जनता ने जो विश्वास उन पर जताया है, उसे पूरा करने का काम किया है."

नौकरी के वादे को पूरा कर रही है सरकार: सीएम ने कहा कि "युवाओं को बिना पर्ची व खर्ची के नौकरी के वादे को सरकार पूरा कर रही है. सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने यह हालात किए थे कि जिन लोगों को सौ गज का प्लाट देकर वोट ले लिए थे, उनको न कागज दिए और न ही कब्जा दिया. इन लोगों को कागज और कब्जा देने का काम भाजपा सरकार ने किया. आगे भी भाजपा सरकार यह काम कर रही है."