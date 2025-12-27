ETV Bharat / state

सिरसा में सीएम नायब सैनी ने साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को किया नमन, बोले- "आज का दिन हमें राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है"

सिरसा में सीएम नायब सैनी शुक्रवार को चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में वीर बाल दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे.

सर्वोच्च बलिदानी साहिबजादों की याद में कार्यक्रम
सर्वोच्च बलिदानी साहिबजादों की याद में कार्यक्रम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 27, 2025 at 10:08 AM IST

Updated : December 27, 2025 at 10:34 AM IST

सिरसा: हरियाणा के सिरसा में साहब जादा जोरावर सिंह व साहिबजादा फतेह सिंह के सर्वोच्च बलिदान को समर्पित राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों समेत सिरसा वासियों व सिख संगत ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम में उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल और सिरसा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल समेत बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे. कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया गया.

सर्वोच्च बलिदानी साहिबजादों की याद में कार्यक्रम: वहीं, सीएम नायब सैनी ने कहा कि "गुरु तेग बहादुर सिंह जी के परिवार ने जो एक बड़ी कुर्बानी दी है. वह इतिहास में दूसरी बार देखने को नहीं मिलती. उन्होंने धर्म और राष्ट्र की रक्षा की सुरक्षा के लिए महा कुर्बानी दी है. ऐसे दानी की याद में आज वीर बाल शहीदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. तेग बहादुर जी का यह 350वां शहीदी दिवस चल रहा है. इस दौरान उनकी याद में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए".

सीएम नायब सैनी ने साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान को किया नमन (Etv Bharat)

करीब 5 लाख छात्रों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा: सीएम ने कहा कि "इसी तरह हमारे साहिबजादे हैं, उनकी याद में करीब 5 लाख से ज्यादा छात्रों ने निबंध लेखन और पेंटिंग प्रतियोगिता हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और संस्कृत भाषा में हिस्सा लिया है. आज उनको भी सम्मानित किया गया है. आज हम साहिबजादों की वजह से खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं. हम उन्हें नमन करते हैं. आज का दिन हमें साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है".

