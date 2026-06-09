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पंचकूला में CM सैनी ने जारी किए 2697 करोड़ रुपये, पंचायतों को मिली 1056 करोड़ की बड़ी सौगात

छह ग्राम पंचायतों को मानित किया: इस दौरान मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कारों के माध्यम से उन 6 ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया गया, जिन्होंने विकास, स्वच्छता और सुशासन के नए मानदंड स्थापित लिए हैं. इस दौरान इन सभी छह ग्राम पंचायतों को मंच पर कुल एक करोड़ 66 लाख रुपये की राशि पुरस्कार के रूप में दी गई. चालू वर्ष में ग्राम विकास के लिए 8704 करोड रुपए का प्रावधान किए जाने की बात भी कही. इस दौरान मुख्यमंत्री ने अन्य सभी मंत्रियों के साथ पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से धर्मक्षेत्रे: कुरुक्षेत्रे: नामक पुस्तक का विमोचन भी किया. सीएम ने कहा कि, "2 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश के सभी गांव को ओडीएफ प्लस मॉडल बनाया जाएगा."

पंचकूला: पंचकूला के सेक्टर 5 में आज मंगलवार को राज्य स्तरीय सशक्त पंचायत समारोह एवं लाभ राशि का सीधा हस्तांतरण (DBT) समारोह आयोजित किया गया. इसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैटर मुख्यातिथि शामिल हुए. उनके साथ इस कार्यक्रम में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी शामिल हुए. कार्यक्रम में प्रदेश की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच और अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के कुल 2 हजार 697 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की.

पंचकूला में CM सैनी ने जारी किए 2697 करोड़ रुपये (ETV Bharat)

गांवों और किसानों के लिए कार्य: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "पंचायती राज संस्थाओं को 10 प्रमुख विभागों का काम सौंपा गया है. जिला परिषद के अध्यक्ष को DRDA का अध्यक्ष बनाया है. हरियाणा देश का पहला राज्य, जिसे शासन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक भागीदारी के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया गया है. बजट में गांव में चौपालो, ग्राम सचिवालयों, पुस्तकालयों, सड़कों व सामुदायिक भवनों के रख-रखाव के लिए पंचायत बजट की 5% राशि सुरक्षित करने का प्रावधान किया है. वर्ष 2022 से 2025 तक हरियाणा के 23930 किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया है. प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कुरुक्षेत्र जिले में स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना की शुरूआत की जाएगी."

गांव विकास का पहला केंद्र: CM ने आगे कहा कि, "गांव जितने जागरूक होंगे, पंचायतें जितनी सशक्त होंगी, प्रदेश भी उतना ही समृद्ध होगा. आज का यह सशक्त पंचायत समारोह वास्तव में हरियाणा के गांव के गौरव उनके सामर्थ्य और उनके उज्जवल भविष्य का उत्सव है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गांव किसी योजना का अंतिम पड़ाव नहीं, बल्कि विकास का पहला केंद्र होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 12 साल देश के इतिहास में सेवा, सुशासन और जनकल्याण का स्वर्णिम अध्याय बनकर उभरे हैं."

नशे को मिलकर जड़ से खत्म करें: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "सभी को मिलकर प्रदेश से नशे को जड़ से खत्म करना है. नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए मानस पोर्टल तैयार किया गया है, जहां सूचना देने वाले व्यक्तियों की पहचान पूर्ण रूप से गोपनीय रखी जाएगी. यदि नशा तस्करों को कोई संरक्षण दे रहा होगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

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