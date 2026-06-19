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420वें शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री का ऐलान, बोले- "नई पीढ़ी को पढ़ाया जाएगा सिख गुरुओं का इतिहास"

पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव के 420वें शहीदी दिवस पर पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री गुरु अर्जन देव का बलिदान भारतीय इतिहास में सत्य, धर्म, मानवता और आध्यात्मिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण है. उनका जीवन और शहादत अन्याय, अत्याचार और असत्य के सामने कभी न झुकने की प्रेरणा देती है. इस अवसर पर गुरु साहिब के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री ने छबील सेवा भी की. कार्यक्रम में हरियाणा व पंजाब से अनेक संत-महापुरुष पहुंचे, जिन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया.

बलिदान राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत: हरियाणा सरकार द्वारा ‘संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना’ के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री माता मनसा देवी और श्री नाडा साहिब की पावन धरती पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होकर वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं. उन्होंने गुरु अर्जन देव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि उनका बलिदान केवल सिख समाज की धरोहर नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है. कहा कि भारत का इतिहास त्याग, तपस्या, बलिदान और आध्यात्मिक पराक्रम की गौरवशाली परंपरा से भरा हुआ है. जब-जब देश, धर्म, संस्कृति और मानवता पर संकट आया, तब-तब गुरुओं और संतों ने अपने बलिदान से सत्य और धर्म की रक्षा की. श्री गुरु अर्जन देव का बलिदान इसी महान परंपरा का सर्वोच्च उदाहरण है.

पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव के 420वें शहीदी दिवस (ETV Bharat)

मानवता को एक सूत्र में पिरोया:मुख्यमंत्री ने कहा कि, "श्री गुरु अर्जन देव ने समाज को जोड़ने और मानवता को एक सूत्र में पिरोने का महान काम किया. उन्होंने अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब की स्थापना कर उसके चारों दिशाओं में चार द्वार बनवाए, जो प्रतीक हैं कि यह पवित्र स्थान किसी एक जाति, वर्ग या धर्म के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए खुला है. गुरु साहिब ने सदियों पहले ही सामाजिक समरसता, समानता और ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना को साकार रूप दिया. श्री गुरु ग्रंथ साहिब में संत कबीर, संत नामदेव, बाबा फरीद और संत रविदास सहित विभिन्न संतों की वाणी को संकलित कर गुरु अर्जन देव ने भारत की विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का अनुपम कार्य किया. गुरु ग्रंथ साहिब मानवता के लिए आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ के रूप में मार्गदर्शन कर रहा है."

सिद्धांतों से समझौता नहीं किया:मुख्यमंत्री ने कहा कि, "जब हम श्री गुरु अर्जन देव के बलिदान को याद करते हैं तो गौरव के साथ-साथ उन यातनाओं का स्मरण भी होता है, जिन्हें उन्होंने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सहन किया. तत्कालीन मुगल शासक जहांगीर की सत्ता गुरु साहिब के बढ़ते प्रभाव और आध्यात्मिक जागरण से भयभीत थी. उन्हें लाहौर में बंदी बनाकर अमानवीय यातनाएं दी गईं लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया. तपती तवी पर बैठाना, शरीर पर गर्म रेत डालना और असहनीय पीड़ा देना अत्याचार की पराकाष्ठा थी. लेकिन गुरु साहिब के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई. उन्होंने ‘तेरा किया मीठा लागे’ का उच्चारण करते हुए परमात्मा की इच्छा को स्वीकार किया. यह घटना केवल शहादत नहीं बल्कि आध्यात्मिक धैर्य, आत्मबल और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का सर्वोच्च उदाहरण है. गुरु साहिब का बलिदान सिखाता है कि सत्य, न्याय और संस्कृति की रक्षा के लिए कभी समझौता नहीं करना चाहिए. गुरु साहिब की शिक्षाएं मार्गदर्शक शक्ति हैं."