ETV Bharat / state

'हरियाणा में पौने दो लाख कमर्शियल सिलेंडर का स्टॉक, PNG की 28 हजार किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई'- सीएम सैनी

सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा में पेट्रोल-डीजल और गैस की कोई कमी नहीं, लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें और घबराकर खरीदारी ना करें.

Nayab Saini Press Conference
Nayab Saini Press Conference (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 28, 2026 at 10:33 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने दावा किया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है. उन्होंने बताया कि मिडल ईस्ट में पैदा हुए हालात के चलते कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही है. सीएम ने लोगों से अपील की कि वो घबराएं नहीं और बिना जरूरत के ज्यादा खरीदारी ना करें. सरकार हालात पर लगातार नजर रखे हुए है और सप्लाई पूरी तरह सामान्य बनी हुई है.

सप्लाई को लेकर सरकार का दावा: सीएम सैनी ने बताया कि उन्होंने खुद पेट्रोलियम कंपनियों से बात की है और कंपनियों ने भरोसा दिलाया है कि प्रदेश में सप्लाई पहले की तरह ही सामान्य है. राज्य में कुल 4032 पेट्रोल पंप काम कर रहे हैं और कहीं भी किसी तरह की कमी की स्थिति नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर वैश्विक हालात बिगड़ते हैं, तो उसका असर हर जगह पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल हरियाणा में कोई संकट नहीं है और लोग निश्चिंत रहें.

पौने दो लाख कमर्शियल सिलेंडर का स्टॉक: गैस सिलेंडर की उपलब्धता पर जानकारी रसोई गैस को लेकर भी सीएम ने विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश में रोजाना करीब 2 लाख सिलेंडर आ रहे हैं, जिनमें से लगभग 1 लाख 90 हजार सिलेंडर रोज वितरित किए जा रहे हैं. इसके अलावा 1 लाख 73 हजार कमर्शियल सिलेंडर भी उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि रिफिल के लिए शहरों में 25 दिन और गांवों में 45 दिन के नियम का पालन किया जा रहा है, जिससे सप्लाई संतुलित बनी रहे.

जमाखोरी पर कार्रवाई और आगे की योजना: सीएम ने बताया कि सरकार जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है. अब तक 928 सिलेंडर और 4 वाहनों को जब्त किया जा चुका है. इसके साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीएनजी पाइपलाइन नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया जा रहा है और फिलहाल 28 हजार किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जिससे आने वाले समय में गैस सप्लाई और मजबूत होगी.

हरियाणा में पीएनजी सप्लाई पर जोर: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी के क्षेत्र में 70% आवंटन ढांचा बनाया है. घरेलू एलपीजी की देश में की जा रही प्रोडक्शन को 40% से बढ़ा दिया गया, ताकि इंपॉर्टेंस पर निर्भरता कम हो जाए. वर्तमान में हरियाणा में पीएनजी गैस पाइपलाइन बिछाने पर ₹300000 प्रति किलोमीटर का लीज रेट 10 साल के लिए अग्रिम लिया जाता है. सरकार ने इसे ₹1000 प्रति किलोमीटर एक मुश्त करने का निर्णय लिया है. प्रदेश में पीएनजी के लिए 13 लाख 33 हजार 603 निर्धारित किया गया है. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के क्षेत्र में भी हरियाणा मजबूत स्थिति में है."

प्रधानमंत्री के फैसले की तारीफ: सीएम ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों की सराहना की. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पेट्रोलियम उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी कम करके लोगों को बड़ी राहत दी है. जहां दुनिया के कई देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं भारत में कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री समय-समय पर ऐसे फैसले लेते हैं. जिससे आम लोगों पर बोझ कम हो और उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े.

ये भी पढ़ें- जिला उपायुक्तों के साथ सीएम सैनी की बैठक, तेल-गैस की कालाबाजारी और अफवाह रोकने के आदेश

ये भी पढ़ें- जींद में LPG सिलेंडर की किल्लत, नाराज उपभोक्ताओं ने गोहाना रोड पर लगाया जाम, गैस एजेंसी पर कालाबाजारी का आरोप

ये भी पढ़ें- कुरुक्षेत्र में LPG सिलेंडर को लेकर हंगामा, गैस एजेंसी के बाहर लगी लंबी लाइन, पुलिस ने संभाला मोर्चा

TAGGED:

NAYAB SAINI ON LPG GAS CRISIS
ISRAEL IRAN CONFLICT IMACT
PETROL DIESEL SUPPLY
CM NAYAB SAINI PRESS CONFERENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.