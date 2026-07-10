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'कांग्रेस के नेता मंच पर लड़ते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं बचा, अब विलुप्त होती जा रही पार्टी'- सीएम नायब सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत करोड़ों की राशि जारी की. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा.

NAYAB SAINI ON CONGRESS INFIGHTING
NAYAB SAINI ON CONGRESS INFIGHTING (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 10, 2026 at 7:40 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत करोड़ों की राशि जारी की. जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना, वृद्धा अवस्था पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के पात्र लोगों को राशि जारी की. इस मौके पर सीएम सैनी ने कई मुद्दों पर बात करते हुए पंजाब और हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की आपसी खींचतान पर भी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया.

सीएम नायब सैनी का कांग्रेस पर निशाना: मुख्यमंत्री जब अपनी सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और आयुष्मान योजना का जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीबों को आंसू दिए हैं, मोदी सरकार ने गरीबों के आंसू पोछने का कम किया है, लेकिन धीरे-धीरे करके कांग्रेस अब विलुप्त होती जा रही है, कांग्रेस के पल्ले में कुछ नहीं बचा है. उन्होंने सुरजेवाला, हुड्डा और सैलजा की पार्टी बैठक में हुई चर्चा पर बिना नाम लेते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता मंच पर आपस में लड़ते हैं.

'कांग्रेस के नेता मंच पर लड़ते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं बचा, अब विलुप्त होती जा रही पार्टी'- सीएम नायब सैनी (ETV Bharat)

'कांग्रेस ने लोगों का शोषण किया': वहीं जब पंजाब कांग्रेस के घमासान पर उनसे सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि ना तो दिल्ली कांग्रेस में कुछ ठीक चल रहा है. ना पंजाब और ना ही हरियाणा कांग्रेस में. चलेगा भी कैसे? लोगों का शोषण किया है. कांग्रेस ने लोगों को रुलाया है, उनका शोषण किया है. ऐसा शोषण किया है कि मेरी आंखों में भी उस वक्त के दौर को देखकर आंसू आते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तीन पीढ़ियां बदलाव नहीं ला सकी. मोदी सरकार ने 12 साल में इतना बदलाव किया है कि दुनिया देख रही है.

'बीजेपी कोई मनमुटाव नहीं': जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस भी बीजेपी के नेताओं की आपसी मनमुटाव की बात कहती है, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कुछ कहने को बचा नहीं है, हमारी संस्कारी पार्टी है. ऐसा कुछ नहीं है. हमारी पार्टी में संगठन के आदेश को मानने वाले लोग हैं. वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा दौरे पर आयेंगे. इस दौरान वे कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

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