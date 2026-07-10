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'कांग्रेस के नेता मंच पर लड़ते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं बचा, अब विलुप्त होती जा रही पार्टी'- सीएम नायब सैनी

NAYAB SAINI ON CONGRESS INFIGHTING ( ETV Bharat )