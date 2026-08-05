ETV Bharat / state

वृंदावन में सीएम नायब सैनी ने किए ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन, बोले- 'हरियाणा के सुख समृद्धि की प्रार्थना की'

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने परिवार के साथ वृंदावन में श्री ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए. उन्होंने राजनीतिक सवालों के जवाब नहीं दिए.

NAYAB SAINI VISIT TO VRINDAVAN
NAYAB SAINI VISIT TO VRINDAVAN (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 5, 2026 at 9:40 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा/चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मंगलवार की देर शाम को वृंदावन के श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे. उन्होंने परिवार के साथ मंदिर परिसर में पूजा आर्चना की. इस दौरान मंदिर के सेवायत ने सीएम नायब सैनी को बांसुरी, अंग वस्त्र और प्रसाद भेंट किया. पूजा के बाद हरियाणा मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन के महीने में बिहारी जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंचा हूं.

सीएम सैनी ने किए ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने परिवार के साथ बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए. देर शाम नायब सैनी अपने परिवार के साथ श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर वृंदावन पहुंचे. मंदिर परिसर में सेवायत ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई और देहरी पूजन भी किया. करीब 10 मिनट तक मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की गई.

वृंदावन में सीएम नायब सैनी ने किए ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन (ETV Bharat)

जिला प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सैनी एक दिवसीय धार्मिक यात्रा पर मंगलवार की शाम को वृंदावन पहुंचे बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा "राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं दूंगा, केवल धार्मिक यात्रा पर यहां पहुंचा हूं. भगवान श्री कृष्ण की ब्रिज भूमि जहां अनेक लीलाएं भगवान कृष्ण और राधा जी ने की हैं. कृष्ण भगवान यहां से परिवार के साथ कुरुक्षेत्र की भूमि पर गए थे. इस भूमि को नमन करने का मौका मिला और हरियाणा के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंचा हूं."

राजनीतिक सवालों का नहीं दिया जवाब: मुख्यमंत्री नवाब सैनी ने बताया "मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन है कि सावन के पवित्र महीने में पवित्र भूमि पर आने का मौका मिला. जिस भूमि पर अनेक रासलीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने दिखाई हैं. आज मुझे इस पवित्र भूमि पर शीश नमन करने का मौका मिला. मैं परम सौभाग्यशाली हूं. मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि भगवान श्री कृष्णा परिवार के साथ कुरुक्षेत्र की भूमि पर उनका आगमन हुआ था. मैं हरियाणा के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं. उन्हीं का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंचा हूं राजनीतिक सवालों का जवाब नहीं दूंगा."

ये भी पढ़ें- पेपर लीक पर CM नायब सैनी का विपक्ष पर हमला, बोले- "काला चश्मा उतारकर देखो देश बदल रहा"

ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री ने ग्रुप-डी के नव-चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए, नौकरी प्राप्त करने वाले सभी 3 हजार 586 युवाओं को बधाई दी

TAGGED:

NAYAB SAINI VISIT TO VRINDAVAN
SHRI THAKUR BANKE BIHARI TEMPLE
नायब सैनी वृंदावन दौरा
श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर
NAYAB SAINI VISIT TO VRINDAVAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.