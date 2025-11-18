ETV Bharat / state

यमुनानगर में सीएम ने की बड़ी घोषणा, किशनपुरा में कृषि महाविद्यालय और व्यासपुर में बनेगा बायपास

यमुनानगर स्थित किशनपुरा में श्री गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय और यमुनानगर से कपालमोचन के लिए व्यासपुर के लिए बायपास निर्माण कराने की घोषणा की.

CM NAYAB SAINI
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 18, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

यमुनानगर: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को यमुनानगर के दौरे पर थे. इस दौरान उन्होंने कालेसर वन उद्यान में जंगल सफारी ट्रैक और मुख्य द्वार का उद्घाटन किया. इससे पहले कलेसर में सीएम ने कॉलेज के बच्चों के साथ 300 से ज्यादा पेड़ लगवा कर पौधारोपण अभियान में हिस्सा लिया. कार्यक्रम के दौरान सीएम ने किशनपुरा में 45 एकड़ में श्री गुरु तेग बहादुर कृषि महाविद्यालय और यमुनानगर से कपालमोचन के लिए व्यासपुर बायपास बनाये जाने की घोषणा की.

श्री गुरु तेगबहादुर के नाम पर जंगल सफारीः यमुनानगर पहुंचने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले साढ़ौरा में श्री गुरु तेग बहादुर सिंह के शहीदी दिवस पर निकल रहे नगर कीर्तन का स्वागत किया.इसके बाद उन्होंने हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों से सटे कालेसर वन उद्यान में श्री गुरु तेगबहादुर के नाम पर जंगल सफारी के नए द्वार का उद्घाटन किया. वन एवं वन्य प्राणी विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जंगल सफारी और कालेसर वन उद्यान के बारे में विस्तृत जानकारी सांझा की.

किशनपुरा में कृषि महाविद्यालय की घोषणा (Etv Bharat)

कई संस्थानों के नामों में किया गया है बदलावः कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने सभी प्रदेशवासियों से परिवार के तौर पर एक पौधा रोपण करने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि "श्री गुरु तेग बहादुर सिंह का नाम देश के लिए बलिदान देने वाले बलिदानियों में सबसे पहले आता है." उन्होंने कहा कि "अंबाला सिटी के पॉलिटेक्निक का नाम भी श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा जा रहा है." उन्होंने कहा कि "इससे पहले की सरकारों में भी यमुनानगर में बन रहे मेडिकल कॉलेज का नाम श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा गया है. इसके अलावा कुरुक्षेत्र से लोहागढ़ आने वाली सड़क मार्ग का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पर रखा गया है. इसके अलावा पंचकूला से पोंटा साहिब आने वाली सड़क का नाम श्री गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है.

किशनपुरा में प्रस्तावित है कृषि महाविद्यालयः बता दें कि यमुनानगर के किशनपुरा गांव में 45 एकड़ में कृषि महाविद्यालय प्रस्तावित है इसके बारे में मुख्यमंत्री घोषणा कर गए कि उसका नाम श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा जाएगा. व्यासपुर में मौजूद ऐतिहासिक श्री कपालमोचन तीर्थ का रास्ता सुगम बनाने के लिए यमुनानगर से कपालमोचन के बीच व्यासपुर बाईपास बनाने की योजना है.

ये भी पढ़ें-गुरु तेग बहादुरजी के 350वें शहीदी दिवस पर यमुनानगर से निकाली गई चौथी यात्रा, सीएम सैनी ने किया शुभारंभ, बोले- "वो हमारे प्रेरणा स्रोत"

TAGGED:

CM NAYAB SAINI
मुख्यमंत्री नायब सैनी
जंगल सफारी कालेसर
AGRICULTURE COLLEGE IN KISHANPURA
KALESAR FOREST PARK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिसार में गरीब बच्चों को फ्री शिक्षा के साथ मिल रहा फ्री खाना, "भीख नहीं किताब दो" संस्था की यूनिक पहल

चंडीगढ़ कार्निवल 2025 में चमकी विरासत, विंटेज कारों ने लूटी महफिल

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की नई उपलब्धि, विकसित की छिलका रहित जौं की नई किस्म, औषधीय गुणों से भरपूर

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.