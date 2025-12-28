ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी ने सुनी 'मन की बात', खरखौदा जाते वक्त चखा लंगर प्रसाद का स्वाद

CM Nayab Saini listened to Mann Ki Baat: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ सुना.

CM Nayab Saini listened to Mann Ki Baat
CM Nayab Saini listened to Mann Ki Baat (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 28, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अचानक कुरुक्षेत्र की पीपली अनाजमड़ी धर्मशाला में पहुंचे. यहां उन्होंने धर्मशाला में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ सुना. कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "2025 वर्ष का आज अंतिम रविवार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के अंतिम रविवार के दिन साल की अंतिम मन की बात की है. जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की है."

सीएम सैनी ने सुना मन की बात कार्यक्रम: मुख्यमंत्री ने कहा कि "जो भी देश में अच्छा काम करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के तहत उनको देशवासियों के सामने लाते हैं. जम्मू कश्मीर में पुरातत्व विभाग को बुद्ध स्तूप की एक आकृति मिली है. उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया है. देश के ऐसे नागरिक जिन्होंने कुछ अच्छा और अलग किया है. उनको भी समय-समय पर मन की बात कार्यक्रम के तहत देश के सामने लाते हैं."

कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी ने सुनी 'मन की बात' (Etv Bharat)

सीएम ने चखा लंगर प्रसाद का स्वाद: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चंडीगढ़ से खरखौदा जाते हुए नेशनल हाईवे एक पर स्थित धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के गांव शरीफगढ़ और रामगढ़ में गुरुद्वारा का लंगर प्रसाद चखा. यहां पर उन्होंने जनता से भी बातचीत की और प्रसाद भी वितरण किया. उन्होंने कहा कि "मैं खरखौदा जा रहा हूं. कुछ समय के लिए यहां कुरुक्षेत्र में रुका हूं. खरखौदा भी एक विशेष काम के लिए जा रहा हूं और हमारी भारतीय जनता पार्टी समय-समय पर विकास कार्य को गति देने का काम कर रही. इस काम के चलते मैं खरखौदा जा रहा हूं."

