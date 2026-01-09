ETV Bharat / state

"अपराध नहीं रोका तो डिमोशन के लिए रहें तैयार " CM सैनी की पुलिस अधिकारियों को सख्त चेतावनी

हरियाणा CM नायब सिंह सैनी ने पुलिस को अपराध और नशा रोकने की सख्त चेतावनी दी.

CM Nayab Saini
हरियाणा CM नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 9, 2026 at 5:22 PM IST

Updated : January 9, 2026 at 5:28 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज फरीदाबाद के सूरजकुंड पहुंचे. यहां सीएम बजट को लेकर उद्योगपतियों के विचार जानने के लिए उनसे मिलने पहुंचे थे. इस दौरान सीएम ने पुलिस अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है. सीएम ने सख्त लहजे में कहा कि, "अपराध नहीं रोका तो डिमोशन के लिए तैयार रहें. लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

सीएम की सख्त चेतावनी: दरअसल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपना लिया है. इस संदर्भ में उन्होंने स्पष्ट किया है कि अपराध नियंत्रण में लापरवाही किसी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि, "जिन पुलिस थानों के अंतर्गत अपराध पर प्रभावी नियंत्रण नहीं होगा, वहां संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ डिमोशन जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी."

CM सैनी की पुलिस अधिकारियों को सख्त चेतावनी (ETV Bharat)

"एसपी और थाना प्रभारी गंभीरता से करें आत्ममंथन": सीएम ने आगे कहा कि, "हरियाणा पुलिस सशक्त और सक्षम बल है, लेकिन यदि कहीं अपराध या नशे का अवैध कारोबार बढ़ रहा है तो संबंधित एसपी और थाना प्रभारियों को गंभीरता से आत्ममंथन करना होगा. इसके लिए समय-समय पर बैठक कर स्थिति की समीक्षा करना, समस्याओं की जड़ तक पहुंचना और फिर उनके ठोस समाधान निकालना अधिकारियों की जिम्मेदारी है. अपराध के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस विभाग सक्षम है."

"आमजन की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करें": मुख्यमंत्री ने कहा कि, "जब आम नागरिक, विशेषकर महिलाएं, किसी क्षेत्र में अपराध या अवैध गतिविधियों की शिकायत करती हैं तो पुलिस-प्रशासन का कर्तव्य है कि तुरंत और प्रभावी कार्रवाई की जाए. कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

अपराध और नशा विरोधी अभियान: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपराध और नशे के खिलाफ अभियान को और अधिक सख्ती से चलाने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को सुरक्षित माहौल मिले और प्रदेश में सुशासन सुनिश्चित हो.

