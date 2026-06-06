कुरुक्षेत्र से सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, आयुष विश्वविद्यालय के नए परिसर प्रस्ताव पर होगा प्राथमिकता से विचार, इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने का भी आश्वासन
कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी ने आयुष विश्वविद्यालय को नई सौगातें दीं. साथ ही छात्रावास शिलान्यास और योग-पर्यावरण का संदेश दिया.
Published : June 6, 2026 at 10:44 AM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में लगभग 9 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित परीक्षा एवं बहुउद्देशीय सभागार का लोकार्पण किया तथा करीब 8 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले महिला छात्रावास का शिलान्यास किया. इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया.
आयुष विश्वविद्यालय को मिली नई सौगात: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "विश्वविद्यालय में तैयार किया गया अत्याधुनिक सभागार विद्यार्थियों, शिक्षकों और शोधार्थियों के लिए शैक्षणिक, सांस्कृतिक और शोध गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा. यह भवन विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ज्ञान, संवाद और नवाचार का केंद्र बनेगा तथा आयुष शिक्षा को नई दिशा देगा."
महिला छात्रावास से बढ़ेंगी सुविधाएं: महिला छात्रावास के शिलान्यास अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि, "लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह छात्रावास छात्राओं को सुरक्षित और बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करेगा. इस परियोजना से प्रदेश में आयुष शिक्षा को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा तथा छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध होगा."
नए परिसर के प्रस्ताव पर होगा विचार: विश्वविद्यालय प्रशासन की मांग पर मुख्यमंत्री ने नए परिसर के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख दिखाया. उन्होंने कहा कि, "श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के नए परिसर से जुड़े प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा ताकि विश्वविद्यालय के विकास को और गति मिल सके." साथ ही उन्होंने बीएएमएस विद्यार्थियों की लंबित इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने की मांग पूरी करने का भी आश्वासन दिया.
योग और शोध गतिविधियों को मिला बढ़ावा: कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने योग प्रदर्शन प्रस्तुत किया. मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के विभिन्न शोध कार्यों को शोधगंगा पर अपलोड किया. साथ ही पंचकर्म विभाग के प्रोफेसर डॉ. राजा सिंगला की पुस्तक “आयुर्वेदा एंड स्जोग्रेन सिंड्रोम”, डॉ. वंदना कुमारी की पुस्तक “ओएससीई रोग निदान एवं विकृति विज्ञान” तथा विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका का विमोचन भी किया. योग विभाग की प्रोफेसर डॉ. शीलत सिंगला ने योगाभ्यास का प्रदर्शन कराया.
धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र का किया उल्लेख: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आकर उन्हें विशेष गर्व और आत्मिक संतोष की अनुभूति होती है. यही वह भूमि है जहां भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर पूरी मानवता को कर्म, ज्ञान और योग का संदेश दिया था. गीता में वर्णित 'योगः कर्मसु कौशलम्' आज भी जीवन को दिशा प्रदान कर रहा है."
योग को मिली वैश्विक पहचान: योग के महत्व पर जोर डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है. भारत की योगशालाओं से निकला योग आज न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर, पेरिस के एफिल टॉवर, सिडनी के ओपेरा हाउस और संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय तक पहुंच चुका है. 21 जून को 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसका पूरी दुनिया इंतजार करती है."
योग से मिलती है स्वस्थ जीवनशैली: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "योग तनाव, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप, मोटापा, अवसाद और मधुमेह जैसी समस्याओं के दुष्प्रभाव को कम करने में सहायक है. योग अपनाने से अस्पतालों के चक्कर कम लगाने पड़ते हैं और व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है. वाई-ब्रेक प्रणाली भी लाभदायक है. इससे कुछ ही मिनटों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है."
युवाओं को बताया विकसित भारत की ताकत: विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, "विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी. युवा देश का भविष्य हैं. विकसित हरियाणा और विकसित भारत के निर्माण के लिए युवाओं का स्वस्थ, शिक्षित और जागरूक होना अत्यंत आवश्यक है."
बाइपास परियोजना का भी किया जिक्र: मुख्यमंत्री ने बताया कि, "कुरुक्षेत्र में प्रस्तावित बाइपास आयुष विश्वविद्यालय को स्पर्श करता हुआ निकलेगा, जिससे संस्थान की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय प्रदेश में आयुष शिक्षा, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाओं का उत्कृष्ट केंद्र बनकर उभर रहा है."
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