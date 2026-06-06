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कुरुक्षेत्र से सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, आयुष विश्वविद्यालय के नए परिसर प्रस्ताव पर होगा प्राथमिकता से विचार, इंटर्नशिप भत्ता बढ़ाने का भी आश्वासन

कुरुक्षेत्र से सीएम सैनी का बड़ा ऐलान ( ETV Bharat )