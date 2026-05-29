ETV Bharat / state

सीएम नायब सैनी ने दी करोड़ों की सौगात, 'स्वस्थ हरियाणा-समृद्ध हरियाणा अभियान' के तहत 9 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला से प्रदेश को विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दी. स्वास्थ्यमंत्री ने इन योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया.

Health Projects in Haryana
Health Projects in Haryana (Nayab saini X account)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 29, 2026 at 8:03 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पंचकूला: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला से प्रदेश को विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दी. 'स्वस्थ हरियाणा-समृद्ध हरियाणा अभियान' के तहत इन योजनाओं को शुरू किया गया है. मुख्यमंत्री ने पंचकूला में एक कार्यक्रम के जरिए राज्य के लोगों को 9 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात दी है. इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी मौजूद रही.

9 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सौगात: हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि "हमारी सरकार का लक्ष्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि राज्य के हर नागरिक तक बेहतर, सस्ती और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है." आरती सिंह राव ने सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा साझा करते हुए बताया कि पिछले 12 वर्षों में हरियाणा के स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है.

सीएम नायब सैनी ने दी करोड़ों की सौगात, स्वास्थ्य मंत्री ने जानें क्या कहा (ETV Bharat)

स्वास्थ्य मंत्री ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां: आरती राव ने कहा "वर्ष 2014 में जो स्वास्थ्य बजट मात्र 2,600 करोड़ रुपये हुआ करता था, वो आज हमारी सरकार के प्रयासों से 5 गुना से अधिक बढ़कर 14,000 करोड़ रुपये से पार हो चुका है. सरकार ने ना केवल बजट बढ़ाया है, बल्कि अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियनों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी की है."

450 और नए मेडिकल ऑफिसरों की भर्ती प्रक्रिया तेज: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा "पिछले वर्ष जहां 777 मेडिकल ऑफिसर नियुक्त किए गए थे, वहीं अब 450 और नए मेडिकल ऑफिसरों की भर्ती की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत 766 स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण को मंजूरी दी है. इसके तहत राज्य भर में 597 डीएचसी, 51 पीएचसी, 7 सीएचसी और 111 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ सेंटर्स का जाल बिछाया जा रहा है, साथ ही पुरानी व जर्जर हो चुकी स्वास्थ्य इमारतों की मरम्मत करके उन्हें नया रूप दिया जा रहा है."

'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' महिला क्लीनिक की शुरुआत: स्वास्थ्य मंत्री ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कहा कि "पहले की सरकारों ने लंबे समय तक महिलाओं की स्वास्थ्य जरूरतों को नजरअंदाज किया, लेकिन हमारी सरकार ने हर उम्र की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की है. इसी उद्देश्य से राज्य के सभी जिला अस्पतालों में “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” महिला क्लीनिक की शुरुआत की गई है, जहां महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर, स्तन कैंसर, एनीमिया, रजोनिवृत्ति और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों की जांच व इलाज की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र विंग का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है."

तकनीक और आधुनिकता के मामले में बढ़ रहा हरियाणा: आरती सिंह राव ने कहा कि "तकनीक और आधुनिकता के मामले में हरियाणा अब स्वास्थ्य सेवाओं के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है, जिसके तहत एआई स्क्रीनिंग, डायलिसिस व कैथ लैब का विस्तार और डे-केयर कैंसर सेंटर शुरू किए जा रहे हैं. डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि ई-संजीवनी टेली-परामर्श सेवा के जरिए अब तक 11 लाख से अधिक मरीज घर बैठे विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ले चुके हैं और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राज्य में 1.85 करोड़ से अधिक आभा आईडी जारी की जा चुकी हैं."

विकसित हरियाणा बनाने का संकल्प: स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, नर्सों, आशा वर्कर्स और अधिकारियों की कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की. उन्होंने कहा कि "हमारे सामने अभी भी नशामुक्ति, गैर-संचारी रोगों के बढ़ते बोझ, लैंगिक असमानता, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने जैसी चुनौतियां हैं, जिनसे हमें मिलकर लड़ना है." उन्होंने सभी से एकजुट होकर एक स्वस्थ, मजबूत और विकसित हरियाणा बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया.

ये भी पढ़ें- करनाल से नांदेड़ के लिए चल पड़ी फ्री ट्रेन, हरियाणा सरकार ने दी श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात

ये भी पढ़ें- कचरे से 'कंचन' की ओर बढ़ता करनाल, स्वच्छता में नई छलांग, 150 रेहड़ी-रिक्शा और आधुनिक मशीनों की सौगात

TAGGED:

HEALTH PROJECTS IN HARYANA
HEALTHY HARYANA PROSPEROUS HARYANA
CM NAYAB SAINI
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी
HEALTH PROJECTS IN HARYANA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.