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राखीगढ़ी महोत्सव का सीएम नायब सैनी ने किया उद्घाटन, मौके पर गांव को 51 लाख रुपये देने की घोषणा

राखीगढ़ी महोत्सव का सीएम नायब सैनी ने किया उद्घाटन ( ETV Bharat )

हांसीः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को नारनौंद क्षेत्र के गांव राखीगढ़ी में सात दिवसीय राखीगढ़ी महोत्सव का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने राखीगढ़ी की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाने, इसके संरक्षण, अनुसंधान और पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि "राखीगढ़ी केवल पुरातात्विक अवशेषों का स्थल नहीं है, बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक यात्रा का महत्वपूर्ण प्रमाण है." उन्होंने गांव को 51 लाख रुपये देने की घोषणा भी की.

'सवाल पूछने वाला युवा ही खोजकर्ता बनता है': मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि "इतिहास का महत्व केवल अतीत को जानने तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे सीख लेकर भविष्य को बेहतर बनाना भी है. राखीगढ़ी की सुनियोजित बस्तियां हमें अपने गांवों और शहरों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की प्रेरणा देती हैं." उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि "वे राखीगढ़ी आएं तो केवल तस्वीरें लेकर न लौटें, बल्कि यहां के इतिहास और पुरातात्विक वस्तुओं के बारे में सवाल पूछें, चर्चा करें और जानने का प्रयास करें. सवाल पूछने वाला युवा ही खोजकर्ता बनता है और खोज से नया ज्ञान पैदा होता है."