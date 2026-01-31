ETV Bharat / state

13 साल बाद हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर की खो-खो प्रतियोगिता, सीएम ने कुरुक्षेत्र में किया शुभारंभ

Kho Kho Competition in Kurukshetra ( Etv Bharat )

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के थीम पार्क (केशव पार्क) में 35वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया. ये प्रतियोगिता 31 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक चलेगी. जहां पर करीब 1080 खिलाड़ी भाग लेंगे. सीएम नायब सैनी ने खिलाड़ियों को संबोधित किया और कहा ये "आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि भारत की खेल संस्कृति, युवा शक्ति और उज्ज्वल भविष्य का उत्सव है." सीएम ने किया खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ: सीएम ने कहा "केशव पार्क में आयोजित उद्घाटन समारोह के दौरान कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पूर्वोत्तर भारत तक की झलक देखने को मिली. अलग-अलग भाषाओं, वेशभूषाओं और संस्कृतियों के बावजूद सभी खिलाड़ियों में एक ही भावना दिखाई दी, खेल भावना. खेल वो शक्ति है जो भेदभाव की दीवारों को गिराकर देश को एक सूत्र में बांधता है. आज विश्व के कई देश भारत के पारंपरिक खेलों को अपनाने और उनसे सीखने की ओर अग्रसर हैं. ऐसे में ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपनी इस अमूल्य विरासत को संरक्षित करें और वैश्विक मंच पर स्थापित करें." सीएम ने कुरुक्षेत्र में किया 35वीं सब-जूनियर खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ (Etv Bharat) 'हरियाणा खेलों का पावर हाउस': हरियाणा को खेलों का पावर हाउस बताते हुए सीएम सैनी ने कहा कि "ओलंपिक, एशियन गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल, हर खिलाड़ी का सपना होता है तिरंगे के साथ राष्ट्रगान के बीच देश का नाम रोशन करे. इन सपनों को साकार करने के लिए कठोर अभ्यास, अनुशासन और आत्मविश्वास जरूरी है. इसी उद्देश्य से हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शी नीति अपनाई गई है, जिसमें हर गांव में खेल मैदान और हर युवा को अवसर देने पर जोर दिया गया है."