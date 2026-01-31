13 साल बाद हरियाणा में राष्ट्रीय स्तर की खो-खो प्रतियोगिता, सीएम ने कुरुक्षेत्र में किया शुभारंभ
Kho Kho Competition in Kurukshetra: कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 35वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया.
Published : January 31, 2026 at 8:37 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के थीम पार्क (केशव पार्क) में 35वीं सब-जूनियर राष्ट्रीय खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया. ये प्रतियोगिता 31 जनवरी से शुरू होकर 4 फरवरी तक चलेगी. जहां पर करीब 1080 खिलाड़ी भाग लेंगे. सीएम नायब सैनी ने खिलाड़ियों को संबोधित किया और कहा ये "आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि भारत की खेल संस्कृति, युवा शक्ति और उज्ज्वल भविष्य का उत्सव है."
सीएम ने किया खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ: सीएम ने कहा "केशव पार्क में आयोजित उद्घाटन समारोह के दौरान कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पूर्वोत्तर भारत तक की झलक देखने को मिली. अलग-अलग भाषाओं, वेशभूषाओं और संस्कृतियों के बावजूद सभी खिलाड़ियों में एक ही भावना दिखाई दी, खेल भावना. खेल वो शक्ति है जो भेदभाव की दीवारों को गिराकर देश को एक सूत्र में बांधता है. आज विश्व के कई देश भारत के पारंपरिक खेलों को अपनाने और उनसे सीखने की ओर अग्रसर हैं. ऐसे में ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपनी इस अमूल्य विरासत को संरक्षित करें और वैश्विक मंच पर स्थापित करें."
'हरियाणा खेलों का पावर हाउस': हरियाणा को खेलों का पावर हाउस बताते हुए सीएम सैनी ने कहा कि "ओलंपिक, एशियन गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल, हर खिलाड़ी का सपना होता है तिरंगे के साथ राष्ट्रगान के बीच देश का नाम रोशन करे. इन सपनों को साकार करने के लिए कठोर अभ्यास, अनुशासन और आत्मविश्वास जरूरी है. इसी उद्देश्य से हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए दूरदर्शी नीति अपनाई गई है, जिसमें हर गांव में खेल मैदान और हर युवा को अवसर देने पर जोर दिया गया है."
एक हजार से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे प्रतियोगिता में हिस्सा: सीएम नायब सैनी ने आयोजन की सफलता के लिए हरियाणा खो-खो संगठन और विशेष रूप से जवाहर यादव व उनकी टीम को बधाई दी. समारोह के अंत में आयोजक ने प्रतियोगिता के लिए 21 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की और विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में ये प्रतियोगिता खेल भावना और अनुशासन का एक स्वर्णिम अध्याय बनेगी. प्रतियोगिता में भारत के सभी राज्यों और खेल इकाइयों की टीमें भाग ले रही हैं. करीब 1080 खिलाड़ी और 210 प्रशिक्षक व अधिकारी इस राष्ट्रीय आयोजन का हिस्सा बने हैं.
खिलाड़ियों ने बताया अनुभव: कश्मीर से टीम लेकर आए हुए कोच पंकज मल्होत्रा ने कहा कि "खो-खो की सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता यहां पर हो रही है. यहां पर बच्चों की नई चीजें देखने को मिल रही है. ये वही लोग हैं जो आने वाले समय में हरियाणा और देश का नाम विदेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे." वही टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आए हुए खिलाड़ियों ने कहा कि ये पहली बार है, जब इतने बड़े स्तर पर वो खेलने के लिए आए हैं. उनके अंदर काफी उत्साह है और उन्हें उम्मीद है कि वो यहां पर अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जीत हासिल करके जाएंगे. यहां पर काफी अच्छा प्रबंध मैनेजमेंट के द्वारा किया गया है.
कुरुक्षेत्र में खो-खो प्रतियोगिता: बता दें कि लंबे अंतराल के बाद हरियाणा को इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का अवसर मिला है. इससे पहले वर्ष 2012 में इस स्तर की प्रतियोगिता प्रदेश में आयोजित हुई थी. आयोजक ने बताया कि लगभग 13 वर्षों के बाद एक बार फिर हरियाणा को ये गौरव प्राप्त हुआ है, जो प्रदेश की खेल संस्कृति, आयोजन क्षमता और खिलाड़ी हितैषी वातावरण पर देश के भरोसे को दर्शाता है.
ये भी पढ़ें- बांगर की बेटी रिद्धिमा कौशिक ने रचा इतिहास, किक बॉक्सिंग में बनीं वर्ल्ड नंबर वन