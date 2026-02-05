ETV Bharat / state

कुरुक्षेत्र में छात्रा से छेड़छाड़ करने वाला टीचर सस्पेंड, सीएम सैनी ने दिए आदेश

कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सैनी ने छेड़छाड़ के आरोपी टीचर को निलंबित करने के आदेश दिए. उन्होंने जनता की शिकायतें सुनने के दौरान आदेश दिया.

Kurukshetra Teacher suspended
Kurukshetra Teacher suspended (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 5, 2026 at 9:52 AM IST

Updated : February 5, 2026 at 10:03 AM IST

2 Min Read
कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों की शिकायतें सुनी. इस दौरान सीएम ने एक टीचर को निलंबित करने के आदेश दिए. कनीपला राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीटीटी हिंदी शिक्षक को निलंबित किया गया है. इस टीचर पर स्कूल की 7वीं कक्षा की छात्रा से दुर्व्यवहार करने के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था. अब लाडवा में जनसंवाद के दौरान परिजनों की शिकायत पर सीएम ने शिक्षक को निलंबित करने के आदेश दिए थे. इन आदेशों के तुरंत बाद हरियाणा मौलिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक की तरफ से शिक्षक समीर कौशिक को निलंबित किया गया है.

अधिकारियों को सीएम की फटकार: इसके अलावा, सीएम सैनी ने लाडवा में सीवर लीकेज मामले में मौके पर उन्होंने जनस्वास्थ्य विभाग के कनिष्ठ अभियंता को लीकेज बंद करने अन्यथा बिस्तर गोल करने के आदेश दिए हैं. वहीं, वन विभाग के अधिकारी की शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं. जन समस्याएं सुनने के दौरान सीएम ने अधिकारियों को फटकार लगाई और समस्याओं को निपटाने के आदेश भी दिए. कार्यक्रम के बाद सीएम ने राहुल गांधी और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर चुटकी ली और कहा कि "आवा चुक्की डुमनी गावे आल पाताल."

दुष्यंत चौटाला पर साधा निशाना: सीएम नायब सैनी ने कहा कि "वैसे तो अधिकारी समय-समय पर लोगों की बात सुनते और समझते हैं. लेकिन कभी-कभी खुद जाकर बीच में बैठने से बात और बेहतर हो जाती है". राहुल गांधी के संसद नहीं चलने पर कहा कि "कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है. वो बस विकास की गति रोकने में लगी हुई है. लेकिन कांग्रेस को ये सब पच नहीं रहा". दुष्यंत चौटाला पर पलटवार करते हुए कहा कि "वो फ्री हो गए हैं. जनता ने फ्री कर दिया. काम तो है ही नहीं, कुछ भी बोल देते हैं. पहले काम थे उनके पास, लेकिन उनके तरीके लोगों ने नजदीक से दे लिए. इसलिए बाहर कर दिया. अब पूरी तरह फ्री है".

Last Updated : February 5, 2026 at 10:03 AM IST

TAGGED:

TEACHER SUSPENDED
CM NAYAB SAINI
सीएम नायब सैनी
कुरुक्षेत्र में अध्यापक निलंबित
CM NAYAB SAINI IN KURUKSHETRA

