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कॉमनवेल्थ में हरियाणा का डंका: खिलाड़ियों के प्रदर्शन से गदगद दिखे सीएम सैनी, बोले- "देश के 25% पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते"

कॉमनवेल्थ में हरियाणा का डंका ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर गर्व जताया. उन्होंने कहा कि, "सावन माह का पावन पर्व चल रहा है. मैं प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं. हम सबके लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन गर्व का विषय है. भारत दुनिया में चौथे स्थान पर रहा और हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया." 39 में से 10 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते: मुख्यमंत्री ने कहा कि, "भारत ने कुल 39 पदक जीते हैं, जिनमें से 10 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं. यह पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है. कुल 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं और उनमें भी 5 स्वर्ण हमारी बेटियों ने अपने नाम किए हैं. यह उपलब्धि पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है." "प्रधानमंत्री के विजन से देश खेल शक्ति बना": सीएम सैनी ने खिलाड़ियों की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खेल नीति को भी दिया. उन्होंने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के कारण आज भारत खेल शक्ति बन रहा है. मैं उन्हें बधाई देता हूं. खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और अवसर मिलने का ही परिणाम है कि भारत लगातार नए कीर्तिमान बना रहा है." "छोटा राज्य, लेकिन पदकों में सबसे आगे": मुख्यमंत्री ने कहा कि, "हरियाणा देश का छोटा राज्य है और हमारी आबादी केवल दो प्रतिशत है, लेकिन जब पदकों की बात आती है तो हरियाणा सबसे आगे खड़ा दिखाई देता है. देश के कुल पदकों में से लगभग 25 प्रतिशत पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं. यह राज्य की खेल नीति और खिलाड़ियों की मेहनत का परिणाम है." "खिलाड़ियों का सम्मान समारोह होगा": सीएम ने कहा कि, "हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा उपलब्ध करा रही है. कॉमनवेल्थ में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा. हमारी खेल नीति ही खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा आधार बनी है. खिलाड़ियों को रोजगार और प्रोत्साहन देने की नीति का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है." "9 से 17 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान": मुख्यमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी. इस बार भी 9 अगस्त से 17 अगस्त तक पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी. आज यह अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है." "वंदे मातरम के साथ जुड़ेगा तिरंगा अभियान": सीएम सैनी ने आगे कहा कि, "इस बार हर घर तिरंगा अभियान को वंदे मातरम की भावना के साथ जोड़ा गया है. स्कूलों और कॉलेजों में तिरंगे और वंदे मातरम के इतिहास पर प्रदर्शनियां लगेंगी. निबंध, चित्रकला, भाषण प्रतियोगिताएं और स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे."