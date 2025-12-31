ETV Bharat / state

सीएम नायब सैनी ने दी नए साल की बधाई, कुरुक्षेत्र के तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी मंगलवार शाम के समय कुरुक्षेत्र में स्थित तिरुपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए नववर्ष के अवसर पर खुशहाली की मंगलकामना की. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में तिरुपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, उत्तर भारत के श्रद्धालुओं के लिए भगवान वेंकटेश्वर की पूजा-अर्चना हेतु एक प्रमुख केंद्र के रूप में बनाया गया है. मानव जाति के उत्थान के लिए गीता का उपदेश भी इसी धरा से भगवान श्री कृष्ण ने दिया था. अब इस धरा पर विष्णु भगवान के दर्शन भी संभव हुए हैं. ये अद्भुत संयोग उत्तर भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ा उपहार है."

कुरुक्षेत्र के तिरुपति बालाजी मंदिर में सीएम ने की पूजा: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र स्थित तिरुमला तिरुपति देवस्थानम श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में वैकुंठ एकादशी के अवसर पर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विष्णु भगवान के गर्भ ग्रह की परिक्रमा की और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए गर्भगृह के दर्शन किए. इसके साथ ही माता लक्ष्मी देवी और गोड्डा देवी के दर्शन किए.

सीएम ने दी नए साल की शुभकामनाएं: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई दी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वैकुंठ एकादशी को हिंदू धर्म में खासकर भगवान विष्णु की पूजा के लिए, सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, जिसे मोक्षदा एकादशी या पौष पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं. इस दिन पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं. बताया गया है कि वर्ष में इस दिन एक बार बैकुंठ (स्वर्ग) के द्वार खुलते हैं और जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति (मोक्ष) मिलती है, जिससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.