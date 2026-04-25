ETV Bharat / state

पंजाब में ऑपरेशन लोटस के आरोपों को सीएम नायब सैनी ने किया खारिज, दुष्यंत चौटाला मामले पर साधी चुप्पी

सीएम नायब सिंह सैनी ने आप के राज्यसभा सांसदों की टूट को ऑपरेशन लोटस मानने से इनकार किया.

CM NAYAB SINGH SAINI
सीएम नायब सिंह सैनी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 25, 2026 at 5:50 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ः आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने को लेकर पंजाब में सियासी भूचाल आया हुआ है. एक तरफ आप का वजूद राज्यसभा में खत्म हो गया है, वहीं पंजाब में भी अब सरकार के घिरने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है. इस सबके बीच आम आदमी पार्टी के सांसदों के बीजेपी में जाने के मामले में पार्टी इसको ऑपरेशन लोटस बता रही है. वहीं हरियाणा के सीएम नायब सैनी इस बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं. नायब सैनी पंजाब के लिए बीजेपी को ही विकल्प बता रहे हैं.

Nayab Saini PC
सीएम नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)

'पंजाब में एक चुटकलेबाज है, अच्छे चुटकले सुनता है': सीएम सैनी अपनी सरकार की जन हितैषी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहते हैं कि "जब पंजाब में हमारी सरकार बनेगी तो हम अपनी सारी की सारी योजनाओं को वहां भी लागू करेंगे. क्योंकि पंजाब में एक चुटकलेबाज है, अच्छे चुटकले सुनता है उसके चुटकले पर लोग हंसते हैं और दूसरे वाला यानी केजरीवाल मॉल साफ करता फिरता है."

पंजाब में ऑपरेशन लोटस के आरोपों को सीएम नायब सैनी ने किया खारिज (Etv Bharat)

'बड़ी-बड़ी बातें की गई, लेकिन एक भी बात पूरी नहीं हुई': जब उनसे आप के सात राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में जाने और आप के इसको ऑपरेशन लोटस बताने पर वे कहते हैं कि "वे इन आरोपों को खारिज करते हैं क्योंकि पंजाब में बड़े-बड़े वादे किए गए, बातें की है कि किसान का कर्जा माफ कर देंगे, युवाओं को रोजगार दे देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे. यह बड़ी-बड़ी बातें की गई, लेकिन एक भी बात पूरी नहीं हुई. युवाओं को नशे से मुक्त करने की बातें मंचों से कही गई. लेकिन नशा बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि एक दिन मुझे पंजाब के एक व्यक्ति ने बताया कि इसकी शिकायत किससे करें, मैने कहा पुलिस से करो, उसने कहा कि अगर नशा बेचने वाले की हमने पुलिस को शिकायत कर दी, तो पुलिस हम पर मुकदमा दर्ज कर देगी. इसलिए वे शिकायत करने से डरते हैं. पंजाब में बहुत खतरनाक मामला है."

'आज पंजाब में युवा नशे के दलदल में है और रोजगार भी नहीं है': पंजाब में उन्होंने रोजगार देने की बात कही थी, नशा मुक्त करने की बात कही थी. आज पंजाब में युवा नशे के दलदल में भी है और रोजगार भी नहीं है. इन्होंने झूठे सब्जबाग दिखाए, पंजाब के लोग यह सब देख रहे हैं. आज हरियाणा के अंदर आयुष्मान चिरायु के तहत 27 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज हुआ. मोहल्ला क्लीनिक खोले गए लेकिन वहां कुछ नहीं है.

'पंजाब में लोगों ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास करेंगे': जब उनसे सवाल किया गया कि क्या पंजाब के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं? उन्होंने कहा कि "वे तो अपने ही संपर्क में सारे हैं, वे खुद इनसे पीछा छुड़वाने चाहते हैं. जनता भी पीछा छुड़वाना चाहती है. बातें बड़ी-बड़ी की किया कुछ नहीं रिजल्ट जीरो. क्या ऐसे काम होता है. काम करने से काम होता है. हमने जो कहा वो किया है. पंजाब में तो फसल बेचने में भी किसानों को परेशानी होती है. लोग समझ रहे हैं. लोगों ने पंजाब में मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पंजाब का विकास करेंगे, पंजाब अगर आगे बढ सकता है तो मोदी के नेतृत्व में बढ़ सकता है. कमल के फूल के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है."

'अदरक की भी बन सकती है सब्जी': भगवंत मान ने सात सांसदों के बीजेपी में जाने पर कहा है कि सात मसालों से सब्जी स्वाद बन सकती है लेकिन इसकी सब्जी नहीं बन सकती. इस पर सीएम ने कहा कि "इन मसलों से सब्जी क्यों नहीं बन सकती, अदरक से भी बन सकती है. लहसुन की भी बन सकती है. ये किसान विरोधी हैं. धनियां जब सब्जी पर गिरते हैं तो उसकी महक ही कुछ और हो जाती है."

'आधी आबादी के साथ इन्होंने धोखा किया': विशेष सत्र को लेकर पूछे सवाल और विपक्ष के महिलाओं के साथ बीजेपी की तरफ से धोखा करने के आरोपों पर सीएम ने कहा कि "धोखा किसने किया है. 18000 युवाओं को कैबिनेट के अंदर उनके प्रमोशन के मामले को लेकर हम सत्र बुला रहे हैं जो डी ग्रुप के हैं, उसको मजूरी दी है. विधानसभा में इसको लेकर हम बिल ला रहे हैं. चोर की दाढ़ी में तिनका, इसलिए इनको निंदा प्रस्ताव दिख रहा है. लोकसभा में इनको उस पर वोट डालनी चाहिए थी. महिलाओं को सशक्त करना चाहिए था क्यों नहीं करा, अब निंदा प्रस्ताव की बात कर रहे हैं. आधी आबादी के साथ इन्होंने धोखा किया. उसकी निंदा हर व्यक्ति कर रहा है."

दुष्यंत चौटाला के मामले पर सीएम ने कुछ नहीं बोलाः सीएम ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की एक तरफ सरकार बनने की बात भी कही. उन्होंने कहा कि "लोग देश में हो रहे बदलाव को देख रहे हैं. कांग्रेस वहां 55 साल में कुछ नहीं कर पाई. उन्होंने गरीबी को बढ़ाया है. मोदी ने गरीब को उसकी गरीबी से बाहर निकाला है. लोग यह सब देख रहे हैं. उन्होंने वहां हुई हिंसा पर कहा कि "सबकी फाइल बन रही है. पंजाब में भी कइयों की फाइल बन रही है. इंडी गठबंधन जब जीतता है तो ईवीएम सही है. जब हारता है तो वह खराब है. यह कहते हैं." हालांकि जब हिसार में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के साथ हुए विवाद के मामले पर सवाल किया गया तो सीएम ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुप्पी साध ली.

ये भी पढ़ें-हरियाणा में लॉन्च होगी किसान E-खरीद APP, सीएम बोले- 'गेहूं की रिकॉर्ड आवक, विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए'

TAGGED:

सीएम नायब सिंह सैनी
CM NAYAB SINGH SAINI
AAM AADMI PARTY
OPERATION LOTUS IN PUNJAB
NAYAB SAINI PC

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.