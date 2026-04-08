दादरी को मिलेगी 1000 करोड़ की सौगात, सीएम नायब सैनी 11 अप्रैल को भरेंगे विकास की हुंकार
सीएम नायब सिंह सैनी विकसित दादरी रैली में हिस्सा लेने के लिए 11 अप्रैल को दादरी दौरे पर आयेंग.
Published : April 8, 2026 at 4:07 PM IST
चरखी दादरी: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगामी 11 अप्रैल को चरखी दादरी में आयोजित ‘विकसित दादरी रैली’ के माध्यम से बड़ी विकास सौगात देंगे. इस अवसर पर सीएम करीब 1000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इसको लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं.
150 मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की तैयारीः विधायक सुनील सांगवान ने अपने कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता कर रैली का निमंत्रण देते हुए बताया कि "इस आयोजन के माध्यम से दादरी विधानसभा क्षेत्र को विशेष सौगात मिलने जा रही है." उन्होंने कहा कि "रैली में क्षेत्र के विकास से जुड़ी करीब 150 मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी, जिनमें से अधिकांश को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है. उन्होंने विश्वास जताया कि "आने वाले समय में दादरी विकास के मामले में एक विकसित क्षेत्र के रूप में उभरेगा."
विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोपः फसल खरीद को लेकर विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि "सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों, जैसे बायोमैट्रिक प्रणाली और तकनीकी सुधारों से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर पूरी तरह अंकुश लगेगा. इन व्यवस्थाओं से किसानों को उनकी फसल का पूरा भुगतान मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी." सांगवान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि "उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे बेवजह भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं."
सरकार की नीतियों से आमजन संतुष्ट: उन्होंने कहा कि "सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों से आमजन संतुष्ट है." विधायक ने यह भी कहा कि "वर्ष 2024 से पहले क्षेत्र की मांगों को प्रभावी ढंग से नहीं उठाया गया, जिसके कारण दादरी विकास में पीछे रह गया. अब वर्तमान सरकार इन कमियों को दूर करते हुए क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रही है. ‘विकसित दादरी रैली’ दादरी के विकास इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी."