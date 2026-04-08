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दादरी को मिलेगी 1000 करोड़ की सौगात, सीएम नायब सैनी 11 अप्रैल को भरेंगे विकास की हुंकार

‘विकसित दादरी रैली’ की तैयारी ( Etv Bharat )

चरखी दादरी: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगामी 11 अप्रैल को चरखी दादरी में आयोजित ‘विकसित दादरी रैली’ के माध्यम से बड़ी विकास सौगात देंगे. इस अवसर पर सीएम करीब 1000 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. इसको लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और रैली को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. 150 मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखने की तैयारीः विधायक सुनील सांगवान ने अपने कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता कर रैली का निमंत्रण देते हुए बताया कि "इस आयोजन के माध्यम से दादरी विधानसभा क्षेत्र को विशेष सौगात मिलने जा रही है." उन्होंने कहा कि "रैली में क्षेत्र के विकास से जुड़ी करीब 150 मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी जाएंगी, जिनमें से अधिकांश को मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है. उन्होंने विश्वास जताया कि "आने वाले समय में दादरी विकास के मामले में एक विकसित क्षेत्र के रूप में उभरेगा."