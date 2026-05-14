कम होगा सीएम नायब सैनी का काफिला, मंत्रियों के कारकेड में भी 50 प्रतिशत की कटौती
ईंधन बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सैनी का फैसला. वीआईपी वाहनों के काफिले में 50 प्रतिशत की कटौती.
Published : May 14, 2026 at 11:03 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ईंधन बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर बड़ा कदम उठाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री ने सरकारी कामकाज में वाहनों के सीमित उपयोग के निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि राष्ट्रहित में ईंधन की बचत अब केवल अपील नहीं, बल्कि प्रशासनिक जिम्मेदारी भी है.
कम होगा सीएम नायब सैनी का काफिला: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने कारकेड को लेकर भी बड़ा निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि अब उनके कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से केवल आवश्यक वाहन ही शामिल किए जाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने सप्ताह में एक दिन बिना किसी वाहन के काम करने का संकल्प भी लिया है. सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक स्तर पर एक सकारात्मक संदेश जाएगा और संसाधनों के अनावश्यक उपयोग पर रोक लगेगी.
माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के आह्वान पर हरियाणा सरकार राष्ट्रहित में ईंधन की बचत और संसाधनों के उचित उपयोग के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।— Nayab Saini (@NayabSainiBJP) May 13, 2026
इसी क्रम में मैंने अपने फ्लीट में न्यूनतम वाहनों के उपयोग का निर्णय लिया है। अगले आदेश तक मेरे कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि…
मंत्रियों का काफिला भी होगा कम: मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों, विधायकों और विभागीय अधिकारियों को भी यात्रा के दौरान सीमित वाहनों के उपयोग के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जहां संभव हो, बैठकों का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए ताकि अनावश्यक यात्रा कम हो और ईंधन की बचत हो सके. सरकार अब प्रशासनिक कार्यप्रणाली में डिजिटल माध्यमों को ज्यादा बढ़ावा देने की दिशा में भी काम करेगी.
जनता से ईंधन बचाने की अपील: मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी इस अभियान में भागीदारी की अपील की. उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि ईंधन बचत केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की भागीदारी से ही यह अभियान सफल हो सकता है. सरकार का कहना है कि छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़े स्तर पर संसाधनों की बचत में मदद कर सकते हैं.
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