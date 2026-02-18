ETV Bharat / state

सीएम ने पंचकूला में फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन, बोले- 'कानून-व्यवस्था को एक मॉडल के रूप में स्थापित करना संकल्प'

पंचकूला: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 17 फरवरी को पंचकूला स्थित कमांडो प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित स्वैट कमांडो कोर्स के छठे बैच के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि "हमारा संकल्प पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों, बेहतर अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण से सशक्त बनाकर हरियाणा की कानून-व्यवस्था को देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित करना है. पुलिस बल के आधुनिकरण पर 300 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है और 5500 नए पुलिस जवानों की भर्ती प्रक्रिया जारी है."

फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन: मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि "छठे बैच के इस कोर्स में 88 जवान हैं, जिसमें 11 पीएसआई और 77 अन्य रैंक के जवान शामिल हैं. इन सभी को आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है." इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 85 लाख रुपये की लागत से निर्मित आभासी फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया. इस अत्याधुनिक फायरिंग प्रशिक्षण केंद्र से जवानों को वास्तविक परिस्थितियों का सटीक अनुभव प्रदान होगा. बताया गया कि इस केंद्र से जवानों को बिना जोखिम जटिल परिस्थितियों में अभ्यास का अवसर मिलेगा, प्रतिक्रिया समय को बेहतर बनाएगा और उनकी फायरिंग में सटीकता आएगी. इससे प्रशिक्षण अधिक प्रभावी, वैज्ञानिक और परिणामोन्मुख बनेगा.

25 हजार 700 जवान प्रशिक्षित: मुख्यमंत्री ने कहा कि "कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पंचकूला की स्थापना वर्ष 1984 में की गई, जहां 4 मार्च, 1985 से औपचारिक रूप से कमांडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है. उस समय प्रदेश के समक्ष उभरती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर इस केंद्र की परिकल्पना की गई थी, ताकि विशेष अभियानों के लिए उच्च प्रशिक्षित बल तैयार किया जा सके. लगभग 12 एकड़ क्षेत्र में फैला यह प्रशिक्षण केंद्र आज हरियाणा पुलिस की शौर्यगाथा का जीवंत अध्याय है. यहां बेसिक कमांडो कोर्स से लेकर स्वैट कमांडो कोर्स समेत 12 प्रकार के विशेष पाठ्यक्रम संचालित हैं. अब तक यहां से 25 हजार 700 जवान प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रदेश और देश सेवा में समर्पित हो चुके हैं."

कमांडो ट्रेनिंग सेंटर नई तकनीक से सुसज्जित: मुख्यमंत्री ने कहा कि "जब कोई जवान स्वैट कमांडो बनता है तो वह केवल एक रैंक नहीं पाता, बल्कि राज्य की सुरक्षा का सबसे सशक्त प्रहरी बनता है. स्वैट कमांडो कोर्स के दौरान जवानों ने एंटी-टेरर ऑपरेशन, क्लोज क्वार्टर बैटल, ड्रोन ऑपरेशन, आईईडी हैंडलिंग और फायर फाइटिंग जैसी विशेष तकनीकों में दक्षता हासिल की है. आज समय पारंपरिक अपराधों से आगे बढ़ चुका है. आतंकवाद, संगठित अपराध, साइबर-समर्थित हमले और ड्रोन आधारित खतरे जैसी चुनौतियां सामने हैं. ऐसे में स्वैट जैसी विशेष इकाई की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है."

सीएम नायब सैनी ने कहा कि "कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पंचकूला, आने वाले समय में और भी नई तकनीकों से सुसज्जित होगा. यहां सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण, वर्चुअल रियलिटी मॉड्यूल और इंटर-एजेंसी संयुक्त अभ्यास को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा. सरकार का प्रयास है कि हर जवान केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और तकनीकी रूप से भी पूरी तरह सक्षम हो."