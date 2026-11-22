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सीएम नायब सैनी का सख्त एक्शन: JE, ME और XEN के टर्मिनेट करने, DMC की एक महीने की सैलरी काटने के आदेश

CM action against officials ( ETV Bharat )

सिरसा: रविवार को सिरसा के पंचायत भवन में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की. इस दौरान सीएम नायब सैनी ने लोगों की समस्याएं सुनी. नगर परिषद से जुड़े UCS मामले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कड़ा रुख देखने को मिला. उन्होंने शिकायत पर अधिकारियों से जवाब-तलब किया. शिकायत के संबंध में मार्केटिंग बोर्ड के XEN ने अपना पक्ष रखा.

कष्ट निवारण समिति की बैठक में सीएम सैनी का सख्त अंदाज: शिकायतकर्ता एवं नगर पार्षद संजीव रातूसरिया, दीपक बंसल और राजेंद्र जांगड़ा ने भी मुख्यमंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखा. शिकायत में बताया गया कि MB (मेजरमेंट बुक) में गलियों के निर्माण कार्य की एंट्री अधिक है, जबकि मौके पर गलियों का निर्माण कम पाया गया. मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश जारी किए.