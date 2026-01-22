ETV Bharat / state

मुख्यमंत्री सैनी ने किया कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय में हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का उद्घाटन,CM ने फिल्ड पर स्टिक थाम खुद भी आजमाया हाथ

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय में हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का उद्घाटन ( Etv Bharat )

कुरूक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल प्रांगण में खेलों इंडिया योजना के तहत बने हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का उद्घाटन किया. इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने लगभग 5.50 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया है. उद्घाटन समारोह में हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम भी उपस्थित रहे. इस दौरान वो खुद भी हॉकी स्टिक लेकर फिल्ड में हाथ आजमाते नजर आए. खेलों के लिए आधुनिक प्रांगण तैयार: हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान विश्वविद्यालय में खिलाड़ियों और छात्रों को प्रशिक्षण के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा. मैदान अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है और इसका उद्देश्य स्थानीय और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर मंच तैयार करना है. मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किया कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय में हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान का उद्घाटन (Etv Bharat)