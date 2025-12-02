ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना क्या है, जानिए किस नगर निगम में कितने विकास कार्य

⦁ 12 करोड़ 81 लाख रुपए का एफसीआई के पास ऑक्सीजोन-कम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

⦁ 29 करोड़ 57 लाख रुपए का न्यू शनि मंदिर से छठघाट तक मरीन ड्राइव विस्तार

रायगढ़ नगर निगम में कुल 64 करोड़ 66 लाख रुपए के तीन कार्य स्वीकृत किए गए हैं.

⦁ तेलीबांधा में 40 करोड़ रुपए के टेक्नीकल टॉवर का निर्माण शामिल है.

⦁ 18 करोड़ 86 लाख रुपए के महादेव घाट पुनरूद्धार योजना फेज-1

⦁ नौ करोड़ दो लाख रुपए की लागत से 18 रोड जंक्शन्स (Road Junctions) के विकास, 23 करोड़ 38 लाख रुपए से जल आपूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना से रायपुर नगर निगम में कुल 91 करोड़ 27 लाख रुपए के चार कार्यों की स्वीकृति दी गई है.

मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के कार्यों की मॉनिटरिंग और निगरानी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति करेगी. रेग्युलर मॉनिटरिंग के जरिए तय समय में गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करेगी. संबंधित नगर निगम के आयुक्त समिति के सदस्य-सह-सचिव होंगे. जिले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता समिति के अन्य सदस्य होंगे.

⦁ ऑडिटोरियम निर्माण, पर्यटन स्थलों के विकास के कार्य

⦁ स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स निर्माण, हाइटेक बस स्टैण्ड निर्माण

⦁ मुख्य सड़कों में रोटरी चौक निर्माण पुनर्व्यवस्था कार्य

⦁ एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य

⦁ जलप्रदाय योजना के कार्य, सीवरेज नेटवर्क निर्माण कार्य

⦁ रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट और भव्य उद्यानों का निर्माण होगा.

⦁ शहरों को सुंदर, आधुनिक, व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगे

⦁ बाइपास सड़क, फ्लाई-ओव्हर, सर्विस-लेन, अंडर-पास

⦁ शहरों में बढ़ती आबादी के मद्देनजर मुख्य सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण

जीवंत शहरों के निर्माण और इज ऑफ लीविंग के लिए इस साल के बजट में शामिल कार्ययोजना के अनुसार मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की गई है. पहले चरण में राज्य के सभी नगर निगमों को इसमें शामिल किया गया है. चरणबद्ध रूप से इसे सभी नगरीय निकायों में लागू किया जाएगा- अरुण साव, उपमुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

इस योजना से शहरों के अधोसंरचना विकास में बड़ा बदलाव आएगा. छत्तीसगढ़ के शहरों को आधुनिक, सुंदर और जीवंत बनाने में यह योजना प्रभावी साबित होगी. शहरों की सूरत और सीरत बदलने में इसकी अहम भूमिका होगी- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. स्वीकृत कार्यों में से पांच कार्यों का वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है. वहीं पांच कार्यों का भूमिपूजन किया गया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ के शहरों में विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना शुरू की गई है. इस योजना के जरिए शहरों में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है. अब तक 13 नगर निगमों में 26 कार्यों के लिए 429 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

⦁ 22 करोड़ 28 लाख रुपए का न्यू सारंगढ़ बस स्टैंड (अंतरराज्यीय बस टर्मिनल) का उन्नयन

बिलासपुर में 57.92 करोड़ के विकास कार्य

बिलासपुर नगर निगम में 57 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत के नौ कार्य मंजूर किए गए हैं.

⦁ 17 करोड़ रुपए का अशोक नगर-बिरकोनी रोड चौड़ीकरण

⦁ नौ करोड़ 74 लाख रुपए का अरपा इंद्रा सेतु से राम सेतु तक अटल पथ निर्माण

⦁ पांच करोड़ नौ लाख रुपए का मंगला चौक से आजाद चौक तक सड़क निर्माण

⦁ पांच करोड़ 26 लाख रुपए का गुरुनानक चौक से मोपका/राजकिशोर नगर तिराहा तक डामरीकरण और नाला निर्माण

⦁ दो करोड़ 22 लाख रुपए का रकबंधा तालाब उसलापुर का सौंदर्यीकरण

⦁ छह करोड़ 82 लाख रुपए का सिरगिट्टी क्षेत्र में सीसी रोड और नाली निर्माण

⦁ एक करोड़ 70 लाख रुपए का जोन-7 के अंतर्गत सीसी रोड विकास कार्य

⦁ तिफरा में सीसी रोड और नाली निर्माण के लिए छह करोड़ 48 लाख रुपए

⦁ शहर में स्ट्रीट लाइट व विद्युत लाइट पोल के प्रतिस्थापन के लिए तीन करोड़ 62 लाख से ज्यादा की राशि

कोरबा में गौरव पथ के लिए 36.55 करोड़

कोरबा में सीएसईबी चौक से जैन चौक–आईटीआई चौक से कोसाबाड़ी चौक तक गौरव पथ के निर्माण के लिए 36 करोड़ 55 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं.

धमतरी में बनेगा हाइटेक बस स्टैंड और ऑडिटोरियम

धमतरी नगर निगम में दो कार्यों के लिए कुल 24 करोड़ 64 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं.

17 करोड़ 70 लाख रुपए का नवीन हाइटेक बस स्टैंड निर्माण

छह करोड़ 94 लाख रुपए का ऑडिटोरियम निर्माण

जगदलपुर में विकास कार्य

जगदलपुर नगर निगम में भी दो कार्यों के लिए कुल 19 करोड़ 95 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

⦁ दस करोड़ छह लाख रुपए का मुक्तिधाम से समुद्र चौक, पॉवर हाउस चौक, पंचपथ चौक होते हुए लालबाग आमागुड़ा चौक तक मार्ग चौड़ीकरण

⦁ नौ करोड़ 89 लाख रुपए का दलपत सागर विकास व सौंदर्यीकरण कार्य

बीरगांव नगर निगम

बीरगांव नगर निगम में दो कार्यों के लिए 24 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की गई है.

⦁ सात करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से उरला नाला निर्माण (5.08 किलोमीटर)

⦁ 16 करोड़ 85 लाख रुपए का शनि मंदिर से फिल्टर प्लांट होते हुए कन्हेरा मोड़ तक सड़क निर्माण

चिरमिरी नगर निगम

चिरमिरी नगर निगम में चार कार्यों के लिए कुल 14 करोड़ 84 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं.

⦁ आठ करोड़ 65 लाख रुपए का सोनामली नाका से दीनदयाल चौक पौढ़ी तक बाइपास निर्माण

⦁ तीन करोड़ 57 लाख रुपए का कोरिया कॉलरी शाखा शिवमंदिर के पास विकास एवं सौंदर्यीकरण

⦁ 69 लाख रुपए का पोड़ी वेस्ट चिरमिरी में अटल परिसर से मालवीय नगर तक सड़क चौड़ीकरण

⦁ एक करोड़ 93 लाख रुपए का अहिंसा चौक हल्दीवाड़ी से अग्रसेन चौक बड़ा बाजार तक सड़क चौड़ीकरण

अंबिकापुर नगर निगम

अंबिकापुर नगर निगम में दो कार्यों के लिए कुल 13 करोड़ 99 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

⦁ दो करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से पुष्पवाटिका सरगांव पार्क का विकास एवं जल आपूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण

⦁ 11 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से मां महामाया कॉरीडोर का निर्माण

दुर्ग नगर निगम

दुर्ग में 9 करोड़ 84 लाख की लागत से धमधा मार्ग से आदित्य नगर होते हुए रायपुर नाका अंडर-ब्रिज की ओर और हनुमान नगर होते हुए जुनवानी रोड तक फोरलेन निर्माण होगा.

भिलाई-चरोदा में बनेगा केनाल रोड

भिलाई-चरोदा नगर निगम में डभरा पारा से इन्द्रानगर तक केनाल रोड निर्माण के लिए 29 करोड़ 43 लाख रुपए और भिलाई नगर निगम में 24 कार्यों के लिए 24 करोड़ 30 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

रिसाली नगर निगम

रिसाली में तीन सड़कों के विकास और चौड़ीकरण के लिए 17.33 करोड़ स्वीकृत किए गए. मैत्री कुंज से मधुरिशा फेज-3 तक, आजाद चौक से कृष्णा टॉकीज रोड तक और श्रीराम चौक से बालाजी अपार्टमेंट (वार्ड क्रमांक-23) तक सड़क के विकास और चौड़ीकरण के लिए क्रमश: पांच करोड़ 21 लाख, सात करोड़ 97 लाख और चार करोड़ 15 लाख रुपए के काम शामिल हैं.