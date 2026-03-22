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अचानक सीधी पहुंचे मुख्यमंत्री, कार्यप्रणाली को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार

सीएम ने जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह सोलंकी के खिलाफ 24 मार्च को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक.

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सीधी दौरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 8:09 PM IST

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सीधी: सीधी जिले में रविवार को उस समय प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बिना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अचानक सर्किट हाउस पहुंचे. इस आकस्मिक दौरे में मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के साथ ही अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी भी जताई.

सीएम ने कहा, जिन अधिकारियों की शिकायतें आ रही हैं, वे मैदान में रहने के बजाय बल्लभ भवन में बैठे हैं

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि उन्हें कई अधिकारियों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं. जिन अधिकारियों की शिकायतें सामने आ रही हैं, वे मैदान में रहने के बजाय बल्लभ भवन में बैठे हैं. इस बयान को सीधी के प्रशासनिक अमले के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि वे अचानक दौरे पर पहुंचे हैं और विभिन्न कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से चर्चा की है, जिसके परिणाम शाम तक सामने आ सकते हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)

इसके बाद सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री ने मंडल अध्यक्षों से लेकर स्थानीय नेताओं से चर्चा की. साथ ही जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह सोलंकी के खिलाफ 24 मार्च को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की. इसमें विभिन्न जनपद पंचायतों के सरपंच, सचिव और सदस्य शामिल होने वाले थे. आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं मे नारायण तिवारी, रजनी तिवारी और अंबुज पांडे से मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया.

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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सीधी दौरा (ETV Bharat)

डीजे प्लाजा प्रकरण से जुड़े पीड़ित भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे

वहीं इस दौरान डीजे प्लाजा प्रकरण से जुड़े पीड़ित भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे. उन्होंने आवेदन सौंपते हुए अपनी समस्याएं रखीं. पीड़ित बादल चौरसिया ने आरोप लगाया कि उनका घर गिरा दिया गया और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया. वहीं कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने शिवसेना प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे को कॉफी हाउस में नजरबंद कर दिया. जहां उनके साथ जिला अध्यक्ष नाम सिंह बघेल और अन्य कार्यकर्ता भी पुलिस निगरानी में मौजूद रहे.

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