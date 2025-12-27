मोहन यादव ने मंच से महापौर को गुरु बना डाला, सांसद दो कदम आगे महागुरु पर अटके
सीएम मोहन यादन ने सतना में महापौर के गुरू के खिताब से नवाजा. अटल बिहारी बस स्टैंड के लोकार्पण पर यहां गुरु और महागुरु पर जमकर ठहाके लगे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 27, 2025 at 5:21 PM IST|
Updated : December 27, 2025 at 5:35 PM IST
सतना: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शनिवार को सतना में नवनिर्मित अंतरराष्ट्रीय बस स्टैंड का उद्घाटन किया. इसके साथ ही उन्होंने 652 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया. जिसमें मुख्य रूप से नया व आधुनिक बस स्टैंड, और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के साथ विभिन्न विकास कार्य शामिल हैं. सीएम आज सतना दौरे पर रहे.
जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार सनातन के आधार पर चलती है
सतना में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा "हमारी सरकार सनातन के आधार पर चलती है. कांग्रेसियों को कौन समझाए? वे पूछते हैं, आप धर्म की बात क्यों करते हैं? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए. अगर हम धर्म की बात ना करें तो अधर्म की बात करें. कांग्रेसियों को कोई समझाए, अधर्म तुम्हारे पास धर्म हमारे पास."
उन्होंने आगे कहा "लाडली बहन को लेकर ये कांग्रेसी कहते थे योजना बंद हो जाएगी. लेकिन एक हजार से योजना चालू हुई और आज 15 रुपए तक पहुंच गई. ये हमारी बहनों के लिए है. हम अपनी बहनों के लिए दोनों हाथ जोड़कर समर्पण करते हैं. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की जन्मशताब्दी चल रही है. और उनके नाम को अमर करने के लिए इस अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का नाम अटल बिहारी वाजपेई बस स्टैंड नाम करने की मैं घोषणा करता हूं."
सीएम ने सतना एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाकर 1800 मीटर करने की बात कही
"नगर निगम के लिए जोरदार अभिनंदन करो.. ये आप ही की माया है. 8 करोड़ से अधिक लागत धवारी क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन के साथ डे-नाइट क्रिकेट की व्यवस्था कर दी, महापौर योगेश जी तुम बहुत गुरु निकले. इस बीच जिले के सांसद गणेश सिंह ने कहा कि महापौर गुरु नहीं महागुरु हैं. सीएम ने इस बात को रिपीट करते हुए कहा कि महागुरु हैं महापौर जी... ये सांसद जी अच्छी तरीके से जानते हैं."
सीएम ने मंच से ही नए अंतरराज्यीय बस स्टैंड का नाम अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर घोषणा की. इसके अलावा उन्होंने सतना एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाकर 1800 मीटर करने की बात कही. सीएम ने कहा कि कलेक्टर सुनो जहां तक प्लेन उतरेगा वहां तक इस रनवे को पूरा किया जाए.