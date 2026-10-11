ETV Bharat / state

सीएम मोहन यादव के दौरे से उमरिया को बड़ी आस, सिंगल क्लिक से हजारों लाड़लियों के खाते में पहुंचेगा पैसा

सीएम मोहन यादव का 14 अक्टूबर को उमरिया दौरा ( ETV Bharat )

उमरिया: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के 14 अक्टूबर 2026 को उमरिया के प्रस्तावित दौरे को लेकर क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के पहुंचने से क्षेत्रवासियों को लंबे समय से लंबित मांगों पर बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है. इसके साथ ही विकास योजना और हितग्राहियों को लाभ वितरण के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है.

गुरुवाही ग्राम पंचायत परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने मिनट टू मिनट कार्यक्रम निर्धारित किया है. दोपहर 1 बजे से शुरू होने वाला यह कार्यक्रम दोपहर 3 बजे तक चलेगा. इसमें विभागीय प्रदर्शनी के अवलोकन से लेकर विकास कार्यों के भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण तक की गतिविधियां शामिल है.